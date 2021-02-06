打過疫苗居檢天數可縮短？關鍵條件曝光

新冠肺炎疫苗問世，許多國家也開始施打，有立委接到海外台商或僑胞陳情，詢問已經施打過疫苗，返台時能否減少居家檢疫天數？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中強調，不會以施打疫苗為唯一考量，疫苗保護力、被施打者會不會帶有病毒並傳播等，都有待觀察。

陳時中表示，世界衛生組織（WHO）已經向各國建議，現階段不宜用疫苗護照、打了疫苗就沒有風險的概念，來處理國際流通的問題。我專家小組也認為，個人打了疫苗，等時間夠了、確定疫苗有保護力，被施打者會不會帶有病毒、病毒有沒有傳給人的疑慮，現在都是很大的疑問。

陳時中說，打疫苗是保護自己，去高風險地區是有保護，但從高風險區到低風險區域則是威脅，除非有更精確科學報告，否則不會用疫苗當成邊境管制的思考。

陳時中指出，當疫苗保護力到達一定程度，能夠承擔這樣病毒漏進來的風險，風險控制和保護能力取得一個平衡才會考慮。未來逐步解封，初步還是從PCR檢驗做為根據，再從居家檢疫時間做配合，這裡面條件也要看說，台灣施打的涵蓋率到多少，透過模型試算，再決定邊境措施的天數。

（中時 陳祐誠）

🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!