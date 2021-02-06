桃醫1人血清有疑慮！明起2階再採1759人

部立桃園醫院3日起展開清零計畫，預計在3天內採檢2136名員工及外包人員，並針對其中706人加驗血清抗體，今日指揮中心表示，有1人血清中檢出微弱訊號，但還需要再釐清，並宣布明起實施第2階段採檢，預計對1759人進行血清檢測，完整結果要等年後才會出爐。

前進指揮所指揮官王必勝日前表示，需要加驗抗體檢測的706人，都是先前處於風險高的樓層，例如6樓、7樓、10樓等單位的人，加上全院會流動的人。

指揮官陳時中今日表示，目前部桃專案 2136人中有2135人陰性，1人還在國外（1/10出國），可能不會回來了，2132人陰性，3人檢驗中。分院334人採檢均為陰性。血清檢查分2階段，706人中已才682人，其中681陰性，1人判定中。

專家諮詢小組召集人張上淳表示，那1人血清檢出微弱訊號，需要再次釐清。陳時中表示，桃醫第2階段明日起採檢1759人。醫療應變組副組長羅一鈞表示，明後天採檢完畢，送到昆陽實驗室接近過年，會請同仁加班檢驗，等檢驗結果進入尾聲，會再對外報告。

另外，陳時中也說，目前環境採檢醫療大樓585個檢體都是陰性，綜合大樓182處都是陰性。本案目前共有4350人進行居家隔離，其中醫院 6人（3集中、3居家，536解隔離）、社區 844人、回溯 3500人（3045人陰性）。

（中時 林周義）

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