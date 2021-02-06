直播》又是居檢期滿染疫 上班11天才確診

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增1例境外移入新冠肺炎確定病例（案925），今年1月自美國入境，至今沒有症狀，由於近日要再次赴美工作，2月4日自費採檢、今日確診。

疫情指揮中心表示，案925為本國籍40多歲男性，去年10月外派至美國工作，曾與確診者接觸，於今年1月8日返台探親及處理公務，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫，迄今無症狀。

個案檢疫期滿後，1月25日開始上班，因近期將再次赴美工作，於2月4日至醫院自費採檢，並於今日確診。衛生單位已掌握個案接觸者共84人，其中親友及工作接觸者共29人列居家隔離，餘55人列自主健康管理。

疫情指揮中心發言人莊人祥表示，案925於2月4日採檢，Ct值43，IgM、IgG都是陽性，推測是在美國感染才呈現這些數值。個案在檢疫期滿之後，接觸到的親友、同事都會進行隔離，但判斷傳染風險不高。

根據統計，截至目前國內累計16萬3417例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含16萬0493例排除），其中924例確診，分別為809例境外移入，76例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例（案530）移除為空號。確診個案中9人死亡、843人解除隔離、72人住院隔離中。

（中時新聞網 何立雯、中時 陳祐誠）

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