防疫照顧假 雇主不給放的代價 最高罰百萬

中央流行疫情指揮中心宣布全國高中以下學校延後開學期間，從2月18日延至2月21日，如果家長其中一人如有照顧「12歲以下之學童」，或「國民中學、高級中等學校、五專一、二、三年級持有身心障礙證明子女」之需求者，得申請「防疫照顧假」。若雇主拒絕讓勞工請防疫照顧假、或是強制要用特休、事假來抵充，勞動部表示，最高可處100萬元罰鍰。

另外，公立幼兒園（含專設幼兒園）比照國民小學延後開學期間考量防疫需求，家長其中1人得於該期間請防疫照顧假。勞動部表示，這裡定義的「家長」，包括父母、養父母、監護人或其他日常實際照顧兒童之人，例如爺爺、奶奶等，符合上述規定之家長如有照顧需求，雇主應予准假，且不得視為曠工、強迫勞工以事假或其他假別處理，亦不得扣發全勤獎金、解僱或予不利之處分。

但如果是依教育部公告私立幼兒園、非營利幼兒園、補習班及課照中心維持正常運作，並加強防疫措施，而這些家長則無法請防疫照顧假。

若勞工配合防疫照顧需求而未出勤，勞動部指出，雇主不得視為曠工、強迫勞工以事假或扣發全勤獎金等不利之處分，「雇主如果扣發全勤獎金，將依違反勞基法22條工資未全額給付處罰」，最高可裁罰100萬元。

如果雇主拒絕勞工請防疫照顧假、強制勞工一定要改請特別休假或事假，將依違反勞基法第38條或第43條規定處罰，可處2萬元至100萬元，但如果勞工自願請特別休假則不在此限。

勞動部表示，「防疫照顧假」是針對防疫應變的特別措施，並非公假性質，雇主應配合准予符合條件者，但這一項防疫期間的特別措施並未強制雇主應付薪資，希望勞雇雙方共同為防疫而努力。

台灣最早出現防疫照顧假，是去年疫情開始時，因應中小學延後開學或依停課標準停課期間的配套，使有12歲以下等受照顧子女之家長有多一個請假的選項，與各公私部門既有的相關請假規定（如：家庭照顧假、事假、特別休假等）併行，並沒有排他或替代的關係。

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