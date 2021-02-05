財部嚴打炒房 要亮撒手鐧

財政部5日指出，2021上半年立法院新會期除推動汽機車汰舊換新減徵貨物稅延長等四大法案修法外，還有打炒房兩大稅制修法嚴陣以待，包括房屋稅條例排除法人低價屋免課稅優惠，及房地合一稅短期持有定義趨嚴。

四大法案還包括：因應釋憲將非都市被徵收土地列入免課土增稅範圍、提高重大逃漏稅罰則、調降權證避險交易稅。

而貨物稅條例另有購買節能家電減徵貨物稅優惠、每台最高2千元，原定2021年6月中落日，財經兩部考慮繼續延長優惠期限。

財政部正盤點房屋稅與房地合一稅兩種打炒房工具。

為防堵法人將房屋分割為小坪數規避房屋稅負，財政部研議修正「房屋稅條例」第15條第1項第9款規定，擬增訂自然人適用條件及排除法人適用，修法方向為法人房屋按每棟課徵房屋稅，不能再分割以享有課稅現值10萬元以下免稅優惠，而自然人將訂定多屋族無法適用免稅條款。

配合行政院健全房地產市場方案，財政部也考慮推動房地合一稅修正，將短期持有定義趨嚴，初步考慮兩年內出售皆適用45％所得稅率，其餘持有年度適用稅率則由行政院通盤評估中。

汽機車汰舊換新減徵貨物稅原為2021年1月到期，行政院拍板延長五年到2026年1月7日止，由立院審查中，若三讀通過，汰換十年以上汽車、四年以上機車可分別減徵5萬元與4千元。

因應民眾申請釋憲，大法官2019年公告釋字第779號，要求財政部2021年7月以前修正土地稅法，將非都市土地被政府徵收前移轉情況列為免課土增稅，法案由政院處理中。

為刺激金融市場發展，金管會建議財政部調降權證避險交易稅率至千分之1、減徵五年，估計權證交易市場規模可擴增到1.34兆元、成長1.78倍。此外，財政部嚴查逃漏稅、推動稅捐稽徵法修正提高重大逃漏稅罰則，改為裁處有期徒刑一～七年，併科罰金為1千萬元～1億元。兩項法案在政院處理階段。