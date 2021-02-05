衛福部桃園醫院感染又擴大，日前累積20人確診，其中1人死亡，中央流行疫情指揮中心執行清零專案後，今（5）日宣布，又發現1名確診者，為案839（首例染疫女護理師）的家人

指揮中心指揮官陳時中，今公布國內新增1例本土個案，為本國籍40多歲女性（案924），為案839及案870的家人，該案自1月12日起於住處居家隔離，2月1日曾出現喉嚨癢症狀，3日解除隔離未外出，4日進行隔離期滿採檢，於今日確診。

陳時中表示，由於個案之2名同住家人先前已匡列為案839及案870之接觸者，故不重複匡列，將延長2人之居家隔離期限至2月18日。

陳時中表示，今天新增的個案924的活動足跡都在家中，因他是確診者的接觸者，因此隔離期滿就被召來採檢，1月12日起到現在都是隔離中，而他與護理師、護理師的阿嬤都是同住的一家人。

案839為部桃6A病房護理師，先傳給祖母案870，今日新增的案924是案870的照顧者，因此也被匡列在同一處隔離。陳時中表示，案839家中共有5人，確診後4人先被隔離，今日再增1人確診，等於一家五口就有3人確診。

指揮中心統計，截至目前國內累計162,543例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含158,575例排除），其中923例確診，分別為808例境外移入，76例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例（案530）移除為空號。確診個案中9人死亡、841人解除隔離、73人住院隔離中。

（中時新聞網 何立雯 、中時 鄭郁蓁 、 范揚光）

台灣疫情地圖

更新：臺灣時間每日下午3點 資料來源：衛福部 註：依衛福部更新速度，有時會與確診數有所落差