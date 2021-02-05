今增1例本土確診！部桃女護理師家人染疫

衛福部長陳時中5日公布，國內新增1例本土COVID-19確定病例（案924），為案839（為女護理師、染疫醫師的女友）及案870之家人。全台累計923例確診。

指揮中心表示，案924為本國籍40多歲女性，因列為案839及案870接觸者，自1月12日起於住處居家隔離，2月1日曾出現喉嚨癢症狀，3日解除隔離未外出，4日進行隔離期滿採檢，於今日確診。由於個案之2名同住家人先前已匡列為案839及案870之接觸者，故不重複匡列，將延長2人之居家隔離期限至2月18日。

指揮中心統計，截至目前國內累計162,543例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含158,575例排除），其中923例確診，分別為808例境外移入，76例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例（案530）移除為空號。確診個案中9人死亡、841人解除隔離、73人住院隔離中。

在境外移入的病例方面，陳時中5日也同時公布，國內新增3例境外移入COVID-19確定病例（案921至923），分別自荷蘭、美國及阿拉伯聯合大公國（杜拜）入境。

指揮中心表示，案921為荷蘭籍60多歲男性，今(2021)年1月2日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館居家檢疫，迄今無症狀；個案檢疫期滿後，1月17日開始工作，因返國需要，2月3日至醫院自費採檢，並於今日確診。已掌握個案工作接觸者共11人，其中3人列居家隔離、8人列自主健康管理。

案922為本國籍20多歲男性，長期居住美國（前次自臺灣出境時間為2019年1月），今年1月13日與3名家人一同返臺過年，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫及自主健康管理，迄今無症狀；個案自主健康管理期滿後，為與臺灣親友團聚，故與3名同行返國家人一同至醫院自費採檢，其中個案檢出陽性確診，其餘3人陰性。個案3名家人均無症狀，列為居家隔離對象。

案923為阿富汗籍40多歲男性，長期居住阿拉伯聯合大公國（杜拜），因工作經常往返臺灣及杜拜兩地（前次來臺時間為2020年7月下旬至8月下旬）。個案今年1月7日再次來臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫，期間均無症狀，檢疫期滿後於1月24日出現咳嗽症狀，因自覺為感冒未就醫，經自行服藥後症狀改善；個案因預定返國，2月4日至醫院自費採檢，並於今日確診。已初步掌握個案工作接觸者1人，列居家隔離，將進一步調查個案在臺期間之活動史及接觸史。