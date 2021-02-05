台美供應鏈座談 擬成立這聯盟當保護傘

台美供應鏈合作前景座談會5日上午透過視訊登場，經濟部長王美花表示，台美雙方產業界都有提到一些政策跟建議，政策方面就台美之間的合作都有提到增加更多R&D投入、人才培訓，促進台美人才交流，產業也稱讚台灣對智慧財產權（IPR）保護、營業秘密保護造就台灣有這樣的發展，甚至建議國際上可以成立營業秘密聯盟，讓大家有更好的營業秘密保護。

台美供應鏈合作前景座談會視訊總計有上百人參與，而經濟部也率團，與SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸、台灣半導體產業協會理事與鈺創科技董事長盧超群、台積電法務副總經理方淑華一同在經濟部會議室參與連線，其他逾30家台灣半導體業者都在線上與會。

王美花會後接受採訪時轉述，這次美方出席的官員相當資深，另外也有全球500大企業相當有興趣，以參與者的身份旁聽，而美方講者為科技創新基金會、美國半導體協會、高通與康寧，而台灣這邊的講者為SEMI、台灣半導體協會，與半導體龍頭大廠台積電。

王美花表示，台美之間的合作關係從1970年開始就有很深厚的合作關係，一起合作創造出很大的產值跟就業機會，而今天會上最常出現的一個詞，就是「inter-independence」、也就是相互依賴，從台積電簡報中也知道台積電很多設備、材料是向美方購買，台積電做好的產品很多賣給美國的晶片設計商，包括高通、輝達等等各企業，雙方分工形成互補、互相依賴的關係，這是非常重要的趨勢。

美方產業界也對美方官員提出建議，認為美國應該是要來回歸加入CPTPP，同時美國應該邀請台灣、韓國一起加入CPTPP，「很多次都提到台美之間應該要來簽署相關的FTA」，這是有益於台美方面的合作；另外，也提到美方應儘速在WTO裡面推動ITA第三階段科技協定，因為更新的科技技術發展，應該來推動這些新興的科技產品，來減少相關的關稅壁壘等