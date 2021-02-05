國營事業、公股行庫 人事將搬風

經濟部所屬國營事業與財政部公股行庫今年年中陸續有董座任期屆滿，外傳在蘇揆有意安插屬意人選下，可能掀起一波異動潮，檢視今年即將任期屆滿的國營事業董事長分別有中油、台電、台水；公股行庫則包括了兆豐金、第一金和台企銀。

中油董事長歐嘉瑞、台電董事長楊偉甫、台水董事長胡南澤任期將於今年6月屆滿，台電董座在過去1年來不斷有異動傳聞，蔡政府在之前換下台水前董座魏明谷後，由總經理胡南澤升任，但至今胡兼任總經理，預期新一波人事調整中，也將會一併處理。

對於國營事業年後的人事變動，經濟部長王美花昨日並沒有否認，僅表示，如果有甚麼情形，絕對會對外報告。

另外，近期經濟部下屬台鹽、台船及中小信保基金都有高層人事異動。

外傳台鹽董事長陳啟昱卸任是因為與台泥簽的漁電共生案合約出問題，違約賠償金是工程款的數倍，高達百億之多，對此，王美花說，合約有很多細節，這部分由台鹽說明。惟熟悉內情的綠營人士指出，工程合約是台鹽董事會的集體定案，卻由陳扛責，質疑背後有人惡意操作這起事件進行內鬥。

另台船總經理曾國正則以「生涯規畫」為由3度請辭獲准，今日台船將召開臨時董事會，人事安排受關注。

在財政部方面，2021年有3家公股金融機構任期屆滿，包含兆豐金董事長張兆順、第一金董事長邱月琴以及台企銀董事長黃博怡。其中張兆順、邱月琴均超過65歲，是否續任變數大。

就現任公股銀董事長、總經理陣容來看，外界有「台銀幫」之稱，除了邱月琴之外，土銀總經理謝娟娟、彰銀總經理黃瑞沐都是台銀出身，其背後牽線者可能來自於扁政府時代金融大老蔡哲雄。惟金融圈人士認為，行政院長蘇貞昌想透過內升，拔擢國營事業的經理人來培養自己人馬的可能性不小。

（中國時報 許昌平 、 吳靜君 、 朱真楷）