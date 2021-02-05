宣布不到一天…蓋亞那設台灣辦公室喊卡

路透社報導，在中國敦促喬治城當局「修正錯誤」之後，蓋亞那今天突然終止與台灣簽署的在蓋亞那設立「台灣辦公室」協議。

外交部4日上午發布新聞稿指出，台灣與蓋亞那合作共和國（Cooperative Republic of Guyana）1月11日簽署設處協議，「台灣辦公室」已於1月15日展開初期運作。

蓋亞那外交部今天下午表示，它將撤回該協議，並繼續遵守「一個中國」政策。

蓋亞那在聲明中指出：「蓋亞那政府與台灣沒有建立任何外交關係，由於所簽署協議溝通有誤，這項協議自此終止。」

台灣設處協議遭終止 外交部深表遺憾

亞那外交部當地時間4日下午發布新聞稿，指出由於「溝通有誤」，終止與台灣設立辦公室的協議。台灣方面，外交部今天說，蓋亞那在不到24小時內因中國施壓，片面宣布終止設處協定；經多方努力後，仍無法改變蓋方的決定，台灣深表遺憾。

蓋亞那台灣辦公室 外交部：具官方地位 同代表處

外交部4日宣布在蓋亞那合作共和國設立「台灣辦公室」（Taiwan Office）。外交部說，「台灣辦公室」具官方代表地位，意義與「代表處」相當，未來也將推動經貿、領務等業務。

外交部表示，辦公室目前為初步運作，但已有人員進駐，未來將派駐館長，相關完整規劃將於確定後公布。位於蓋亞那的辦公室也是目前第2個在名稱中使用「台灣」的駐外代表處；前一個例子是非洲的索馬利蘭。

外交部昨日上午發布新聞稿指出，台灣與蓋亞那合作共和國（Cooperative Republic of Guyana）1月11日簽署設處協議，「台灣辦公室」已於1月15日展開初期運作。不過，蓋亞那尚未在台灣設立同等地位的辦公室。

外交部發言人歐江安昨天在例行記者會回覆媒體提問時說，促進與各國實質關係及友好合作是外交部的重點工作，此次在蓋亞那設立辦公室，相信有助深化與加勒比亞、南美地區及其他相關國家的實質關係，也獲美方肯定。

歐江安指出，蓋亞那位居重要戰略地理位置，是連結加勒比海及南美地區的要塞，國際貨幣基金（IMF）預測蓋亞那2020年的國內生產毛額（GDP）將成長約26% 。英國、德國等許多國家在非邦交國也是設立「辦公室」（Office）；蓋亞那的「台灣辦公室」符合國際作法。

蓋亞那合作共和國位於南美洲東北部，首都喬治城（Georgetown）是加勒比海共同體（CARICOM）秘書處所在地。

蓋亞那北鄰大西洋，東、南、西部分別與蘇利南、巴西、委內瑞拉接壤，與蘇利南及委內瑞拉有國界爭議；雖位於南美大陸，但蓋亞那傳統上與加勒比海地區關係較密切。2008年，蓋亞那參與創立「南美國家聯盟」（UNASUR）。

蓋亞那曾被荷蘭、英國殖民，1966年獨立，1970年成為大英國協一員，目前是南美洲唯一以英語為官方語言的國家。蓋亞那的經濟活動以農業、石油及礦業、漁業、林木業為主，產業高度依賴外國投資及出口。