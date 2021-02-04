0-6歲國家養 育兒津貼將調高為3,500元

減輕育兒負擔，行政院長蘇貞昌今（4）日拍板育兒津貼自今年8月起由每月2,500元調高為3,500元，明年8月起調高為5,000元，分兩年達到蔡英文總統大選時育兒津貼加倍的目標。

此外，亦擴大發放對象，今年8月開始，正在領育嬰留停津貼或其他弱勢補助的家庭，也可以請領津貼；在一般私立幼兒園讀書的5-6(未滿)歲小朋友，就學補助也比照津貼額度。

為落實蔡總統第二任「0-6國家一起養」政見，行政院會今天拍板第二期少子化對策，包含平價教保續擴大、育兒津貼達加倍及就學費用再降低等新做法，減輕家庭育兒負擔，讓年輕爸媽實質有感。

平價教保續擴大方面，規劃四年內，至2024年，0-2歲(未滿)公共化托育設施，再增加約9,000個名額；2-6歲(未滿)公共化幼兒園，再增加5.5萬個名額，並持續推動準公共機制，以營造更好的育兒環境，讓「囝仔有處寄」，讓雙薪家庭可以有更多選擇平價托育的機會。

就學費用再降低方面，針對就讀公共化及準公共托育機構的幼兒，分兩階段再降低費用，負擔減輕更有感：

0至2歲(未滿)：2歲以下的幼兒送去公共化托嬰中心、社區家園，和準公共托嬰中心和保母，今(2021)年8月開始，每個月托育補助加1,000元，明(2022)年8月再加1,500元，2胎、3胎、低收入戶及中低收入戶幼兒的補助再增加。 2至6歲(未滿)：今(2021)年8月起，就讀公共化及準公共幼兒園的2-6(未滿)歲幼兒，家長每月繳費再減1,000元，明(2022)年8月再減500元，每月繳費最多不超過3,000元；就讀公幼每月甚至只要繳交1,000元，低收入戶及中低收入戶幼兒免費就讀，2胎、3胎再減繳後，也免費了。

育兒津貼達加倍，二胎三胎補更多方面，分兩階段提高發放額度，減輕家長育兒負擔。今(2021)年8月起，每月發放3,500元；明(2022)年8月起，達成小英總統育兒津貼加倍的目標，每月發放5,000元，二胎、三胎再加發。

育兒津貼加碼 8月增至3,500元、明年達5,000元

行政院長蘇貞昌今天表示，「0至6歲國家一起養」育兒津貼將從現行的每月新台幣2500元，今年8月增加到3,500元，明年8月將調到5,000元，除了加津貼，還有增名額、減負擔。

行政院上午召開院會，行政院秘書長李孟諺在院會後記者會轉述，蘇貞昌表示，總統蔡英文上任以來一直對於減輕年輕人負擔在努力，藉由托育名額增加、育兒津貼提升，盼給養兒育女的家庭最大支持。

(中央社)