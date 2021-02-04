小英弦外之音 給證券F4送暖？

總統蔡英文利用台股封關之後特別視察證交所，引起金融周邊單位諸多臆測，據知情人士表示，小英總統用意在慰勉證交所及金融周邊單位的同仁，感謝致力於台股的健全發展，讓台股在全球疫情嚴峻形勢中，仍有衝上歷史新高的優異表現；但是否也有力挺F4高層的政治意味，則盡在不言中。

由於蔡英文數度向外界表態力挺蘇揆續任閣揆，大蘇也有繼續「衝衝衝」的強烈意願，因此在台鹽董座陳啟昱突然閃辭之際，外界盛傳蘇揆在年後可能會大幅盤點各公股國營事業董總的適任，令各事業高層如坐針氈。

證交所、櫃買、期交所、集保（F4）等金融周邊單位的高層，在蔡政府上任以來，異動幅度並不大，其中期交所董座吳自心甫上任未滿一年，集保的林修銘則是財經實務專業出身，而證交所董座許璋瑤、和櫃買的陳永誠，可說都是親英派的財經人士，深受小英總統信任。

這一、二年來F4高層異動傳聞不斷，目前諸多國營事業人事都由蘇揆主導，小英鮮少過問，但8日小英偕同金管會主委黃天牧親赴證交所會見F4高層，不無力挺意味，也象徵小英挺台股、挺資本市場，政府「做多」意味濃厚。

財經人士就認為，台股從小英上任前一天（2016年5月19日）的8,095.98點，到日前站上16,000點，台股加權指數倍增，全市場投資人賺遠多於賠，堪稱小英財經政績之一。因此，作為歷任總統首次親訪證交所的動作，雖說是重視資本市場、力挺台股蓬勃發展的鼓勵意涵，但在國營事業人事頻傳異動的當下，也不無劃定勢力範圍穩定F4高層人事的政治意味。