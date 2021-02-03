防疫 高中以下開學延至2月22日

由於疫情升溫，教育部3日宣布，高中（含）以下學校延至22日開學，指考也延到7月3日開考，家中若有12歲以下小孩需要照顧，家長可申請「防疫照顧假」。觀光局也宣布，10～16日春節期間，將對13個國家風景區、25家觀光遊樂業總量管制人潮，超過最大乘載人數五成就會預警分流。

疾管署3日也證實，指揮中心已接觸另3家藥廠（嬌生、默克、諾瓦瓦克斯），衛福部長陳時中說，國際疫苗廠進入二、三期臨床試驗後都會去接洽採購或研究等多元方式，而購買疫苗有內部機制，不會受任何人包含立委影響。

國內3日並未新增本土病例，僅新增2例境外移入，累計全台917例確診。陳時中分析，全球疫情在1月中旬達高峰趨緩，但仍嚴峻。鄰近台灣的越南近期爆發感染源不明大規模群聚，故即日起將越南從自低風險國家，升級為中低風險國家。

教長潘文忠說，因應校園清潔消毒需要，高中（含）以下學校第2學期開學日，延後4天到2月22日開學；大專校院及設於各校內樂齡中心、樂齡大學、社區大學及終身學習機構，於2月22日後開學。

至於公立幼兒園比照國小，也延至2月22日開學，但私立幼兒園、非營利幼兒園、課照中心、補習班等正常運作。大學指考則延後至7月3～5日舉行，四技二專、二技統測，及國中教育會考則「不受影響」。家長若有照顧12歲以下學童，或特定年級持有身障證明子女的需求者，可申請「防疫照顧假」，雇主不得拒絕。

因應春節出遊，觀光局也宣布，2月10～16日農曆春節連假出遊潮，13個國家風景區及25家觀光遊樂業將實施總量管制、預警分流遊客及防疫措施，封閉型景點遊客量達50％園區景點最大承載量，開放型景點遊客量達到容留量門檻時，觀光局就會派員分流，並透過發簡訊等方式，通知遊客暫勿前往該景點。

至於熱門主題樂園，已訂定防疫安全承載量之「A級（60％）」，「B級（55％）」，「C級（50％）」共三級應變行動方案，採總量管制，各家防疫安全承載量約介於1萬～3.7萬人間。

至於下學期將來台就讀4,000位境外生，潘文忠說，指揮中心已核准，近日教育部將發文給各校，而境外學生完成14天居家檢疫後，須採檢陰性才能離開居檢場所。