蔡英文：百年機遇 打造台灣成下一個矽谷

總統兼民進黨主席蔡英文今天說，20年前，她任陸委會主委時，看到的是台商的移出，20年後，她現在是總統，看到的是人才、資金、投資回來，這是百年難得一見的機遇，要結合創新科技，打造出更多像台積電一樣的護國神山。

民進黨今天召開中常會，邀請台杉投資總經理翁嘉盛、史丹佛大學醫療預防及成果政策研究中心主任王智弘專案報告「台灣，下一個矽谷」。

民進黨發言人顏若芳會後轉述蔡英文談話指出，疫情重創各國的民生經濟，台灣是少數經濟仍然可以維持正成長的國家，目前行政院公布2020年的經濟成長為2.98%，很多經濟預測機構也都上調明年的經濟成長率，這個是因為台灣防疫做得好，讓世界看見台灣，也展現出來台灣在全球產業鏈中的關鍵地位，更凸顯全球對台灣半導體製造的依賴。

蔡英文說，台灣的經濟表現跟防疫表現，確實讓全世界對台灣有一個重新的評價，對台灣未來發展的信心強度也增強很多，使得台灣變成吸收人才資本的好地方。

「我記得20年前，任陸委會主委的時候，看到的是台商的移出，但是20年以後，我現在是總統，現在看到的是人才、資金、投資的回來」，蔡英文說，這確實是一個百年難得一見的機遇，也希望能夠善用這個機遇，讓台灣在未來的數十年、甚至於百年，成長的動能都一直能夠維持下去，她也希望現在處於中小型、甚至於中大型的公司，能夠結合創新科技，「打造出更多像台積電一樣的護國神山」。

蔡英文指出，政府跟產業在過去幾年共同努力，亞洲矽谷計畫已經開始看到部分的成績，物聯網產值已經成為新的兆元產業，未來幾年確實是很關鍵，台灣有六大核心戰略產業，這是發展的戰略意義的所在。

蔡英文說，人才是台灣發展最重要的資產，近來看到許多旅居海外的台灣人才紛紛回流，這是一股很強大的產業創新能量，政府希望繼續努力，創造更優質的環境，讓國際人才聚集在台灣，打造台灣成為下一世代的矽谷，這就是這一代人的共同責任。

另外，與會人士轉述，蔡英文在會中說到，現在是台灣百年難得一見的機會，所以一定要把握這個機會，「台灣成為下一個矽谷不該是問號，要是驚嘆號」。

與會人士也轉述，民進黨立法院黨團總召柯建銘認為，台杉公司扮演的角色，現在似乎是沉默的投資人，台杉應該更積極，除了投資賺錢外，也要輔導被投資的公司回台投資。

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