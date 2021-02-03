大學指考延2天 報名和公布成績時程不變

教育部今天宣布，原訂7月1日至3日舉行的大學指考將延後至7月3日至5日。大考中心表示，指考報名和成績公布的時程不變，仍維持原訂規劃。

教育部長潘文忠今天下午在中央流行疫情指揮中心記者會上宣布，高中職以下109學年度第2學期開學日延後4天，改為2月22日開學；大學指考原訂7月1日至3日，配合學期結束時間，延後到7月3日至5日辦理。

大學入學考試中心副主任黃璀娟告訴中央社記者，去年指考同樣因疫情影響，考試日期從原訂7月1日至3日延後到7月3日至5日，因此基本上會依循去年指考模式辦理，大考中心也將聯繫各考區試務學校，調度試場空間。

今年指考原訂5月18日至27日報名、7月26日公布成績，黃璀娟表示，指考報名和成績公布的時程仍維持原訂規劃不變，至於前置作業等相關時程如有調整，大考中心也會再對外公告。

因應108新課綱實施，111學年度的大學考招制度也將調整，包含新型學測和答案卷卡合一等措施，大考中心預計今年7月29、30日舉行學測試辦考試，讓適用新課綱的首屆考生參加。黃璀娟提到，目前試辦考試仍維持原規劃，如有變動會再對外說明

國中會考日期不變 考試範圍調整5日公布

教育部今天宣布中小學延後4天開學，國中教育會考的考試日期不變，但考試範圍將配合調整。國民及學前教育署長彭富源表示，會在5日公告新的考試範圍。

教育部長潘文忠今天下午在中央流行疫情指揮中心記者會上宣布，為確保開學前校園環境消毒完備，高中職以下學校延後到2月22日開學（原為2月18日）。大型考試中，大學指考原訂7月1日至3日，配合學期結束時間，延後到7月3日至5日辦理，考試範圍不變。

四技二專暨二技統一入學測驗（5月1日至2日）及國中教育會考（5月15日至16日），考試日程不變、考試範圍配合調整，另行公告。

教育部國民及學前教育署長彭富源今天稍晚告訴中央社記者，因為延後開學，測驗單位會去評估教學進度，國中教育會考考試範圍調整案，預計於本月5日公告。

至於四技二專統測的考試範圍，教育部主任秘書廖興國表示，由於考科比較多，測驗單位會盡快處理，於近期公布結果。