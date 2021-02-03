開學、指考延後 家長作息一團亂

受制國內與國際新冠疫情持續嚴峻，中央流行疫情指揮中心周三宣布，高中以下各級校延後4天開學，而且備受家長關注的指考排程也延後兩天，令考生、家長安排年後的作息流程大亂。不過，有部分家長明確指出，還好是農曆年前底定該項舉措，預期中小學家長仍可有充分時間重新安排作息。

一名徐姓家長指出，去年初新冠疫情期間，寒假也有開學延後案例，不過，今年原預估恢復正常作息，但仍事與願違。或因國內桃醫群聚感染事件，近期被隔離的人愈來愈多，使不少家長也憂心新冠疫情是否再度捲土重來，加上自古立春期間，瘟疫多橫行，因此，延後開學之防疫舉措，仍是情有可原。

只是再度苦了中小學家長；因為中學生多值人生叛逆期，家長還需另行安排子女的作息流程，僅小學生因年幼關係，家長可請防疫照顧假。因此，指揮中心今宣布開學延後，立時引起各級學校，包括安親班等高度關注，各項會議、協調行程立馬展開，簡單的說，短時間還真使不少家長忙得一團亂。

指考延後方面，一名陳姓家長表示，由於時間還久，遠在今年7月，因此，整體影響不大，只是考生在安排讀書作息上，或還有另一番考量。因為日前甫完成學測的考生們，大多認為今年學測考試超級難，不排除未來在指考上扳回一城。因此，指考宣布延後，對考生而言，作息的安排也需適度予調整。

（數位編輯）

疫情嚴峻 高中以下延至2／22開學 指考改到7／3

考量國際疫情持續嚴峻，中央流行疫情指揮中心今日宣布，高中以下學校延後至2月22日開學，同時指考也改到7月3日開考，若家中有12歲以下小孩需要照顧，家長其中一人可以比照相關規定申請防疫照顧假。

教育部長潘文忠今表示，防疫物資學校準備充足，但為了確保開學前校園環境衛生安全、完備防疫作業與環境清潔消毒，宣布高中以下學校延後4天至2月22日開學，大專校院仍維持2月22日以後開學，各級學校內的樂齡中心、樂齡大學、社區大學及其他終身學習機構，也是2月22日以後開學。

潘文忠表示，公立幼兒園部分，包含專設幼兒園，原則比照國民小學延後至2月22日開學；私立幼兒園、非營利幼兒園、課照中心、補習班等正常運作，並加強防疫措施。

教育部說明，高級中等以下學校109學年度第2學期開學日，由於延後4天開學，因此最後上課日延至7月2日，休業式併於最後上課日舉行；暑假自7月3日開始。

另外，大學指考也延後，從7月1日至3日延至7月3日至5日，考試範圍不變。109學年度四技二專暨二技統一入學測驗（5月1日至2日）及國中教育會考（5月15日至16日），考試日程不變，但考試範圍將配合調整，範圍另行公告。

教育部指出，全國高中以下學校延後開學期間（2月18日至2月21日），家長其中一人如有照顧12歲以下之學童，或國民中學、高級中等學校、五專一、二、三年級持有身心障礙證明子女之需求者，得申請「防疫照顧假」，各機關不得拒絕，且不得影響考績或為其他不利處分，期間不予支薪。

教育部表示，各級學校於開學兩週內，應持續實施衛教宣導，學生進入校園須量測體溫，並請家長主動關心學生健康，出門前量測體溫；另外，也呼籲學校如欲辦理大型集會活動，仍應依據指揮中心發布之公眾集會因應指引，確實評估活動必要性與風險程度，妥善規劃防疫計畫、防疫宣導、防疫設施與防護用品，確保師生之健康安全。

（中時 鄭郁蓁、中時新聞網 莊楚雯）

景點、遊樂園管制 達50%乘載量將發簡訊分流遊客

交通部觀光局今天宣布，針對春節旅遊人潮，將針對所轄13個國家風景區及25家主題樂園實施總量管制、預警分流遊客及防疫措施，以因應農曆春節連續假期出遊潮。

農曆春節腳步近，為了避免春節出遊人潮成防疫破口，觀光局組長莊靜真今天下午在中央流行疫情指揮中心記者會上，公布針對春節旅遊人流管制措施，將針對所轄13個國家風景區及25家觀光遊樂業實施總量管制、預警分流遊客及防疫措施。

措施內容包括各國家風景區46處封閉、開放型景點於春節期間執行人流控管工作，其中封閉型景點遊客量達到50%園區景點最大承載量、開放型景點遊客量達到容留量（依據1.5公尺社交距離及景點面積計算）時，將進行總量管制分流措施，並以簡訊、官網發布訊息、刊登電子看板等方式，通知遊客暫勿前往該景點並至其他週邊景點旅遊。

考量春節會有大批民眾出遊，觀光局將針對易發生大量遊客湧入的熱門主題樂園，在連假期間實施遊客總量管制措施，建立開園後定時通報機制，朝提前預警宣導、分流、管制等面向，訂定防疫安全承載量之A（60%）B（55%）C（50%）分級應變行動方案，將採總量管制，即時預警分流遊客。

預計實施總量管制的25家觀光遊樂業，包括麗寶樂園、劍湖山世界、遠雄海洋公園、綠舞莊園日式主題遊樂區、頑皮世界、萬瑞森林樂園、義大世界、雲仙樂園、野柳海洋世界、泰雅渡假村、香格里拉樂園、東勢林場遊樂區、怡園渡假村、杉林溪森林生態渡假園區、西湖渡假村、尖山埤江南渡假村、台東原生應用植物園、火炎山遊樂區、六福村主題遊樂園、小墾丁渡假村、小叮噹科學主題樂園、小人國主題樂園、大路觀主題樂園、九族文化村、8大森林樂園。

觀光局指出，主題樂園的防疫安全承載量，以各主題樂園園區面積與社交距離（1.5 公尺）安全面積的關係，約估為該園區遊客最大承載量50%，例如：

麗寶樂園約3萬7500人

六福村主題遊樂園約1萬5000人

九族文化村約1萬5000人

劍湖山世界約1萬5000人

小人國主題樂園約1萬310人

義大世界約7500人

觀光局提醒，遊客務必遵守中央流行疫情指揮中心公布的「秋冬防疫專案」措施，若有發燒或呼吸道症狀等身體不適時，應避免外出，也會要求各主題樂園連續假期間加強防疫措施。

（中央社）