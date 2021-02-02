免異地上班 春酒可照常

衛福部長陳時中2日表示，國內新冠肺炎疫情仍處於最低的第一級，因此縮小規模的春酒仍可進行，至於異地上班，除非疫情升級至「單周出現3例社區群聚」等情況的第三級，才會強制執行。

台灣近期接連出現兩起院內感染事件，邊境也面臨國際變種病毒株威脅，農曆春節連假又將逼近，外界緊盯防疫措施如何調整。繼台鐵、高鐵1日起禁止車上飲食，景區人數管制浮上檯面，交長林佳龍2日說，擬對人潮多的景區、交通要地管制人潮、停車數量，並建立人潮警示系統。指揮中心說，3日將公布人流管制方案。

由於疫情緊張，產業界關切春節後開工是否需拉高企業防疫層級，啟動員工分流、異地上班；此外，許多企業已把尾牙改為春酒，究竟能否照常舉辦？陳時中回應，台灣目前仍在防疫第一級，春酒還是能舉行，也還未到「必須下令」企業異地上班的階段。

據指揮中心公布的「疫情緊戒標準及因應事項」，防疫「第一級」指出現境外移入導致零星社區感染病例。「第二級」是指出現感染源不明的本土病例。「第三級」指單周出現3件以上社區群聚事件，或1天確診10名以上感染源不明本土病例。最嚴重的「第四級」是指本土病例數快速增加（14天內平均每日確診100例以上），且一半以上找不到傳染鏈。

陳時中說，民眾須對防疫提高警覺，但春酒仍可舉辦，建議縮小規模且限定對象參加。至於異地上班措施，要等台灣進入第三、四級防疫階段才會強制實施。換言之，目前疫情距離「強制異地上班」程度尚遠。

談及疫苗，台灣是否恐較他國晚施打？陳時中說，洽談時都會儘量排除各種障礙，至於是否會比較後面才拿到疫苗，「各種可能性都會有，但台灣不會是最後拿到的」。

至於印尼移工來台解禁否，指揮中心說，印尼疫情尚在高峰，要看勞動部的談判與評估，若有強烈需要會考慮解禁，但初期將做總量管制。勞動部則回應，國人防疫優先，將搜集完整資料，由外館審慎評估，並與指揮中心做最後討論。