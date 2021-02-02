外交部：英國參與CPTPP 台灣要把握時機

外交部發言人歐江安指出，英國於2月1日正式向「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）提出入會申請，我國樂見CPTPP正式啟動新成員申請加入的機制，這也將提供我國加入參與的契機。

歐江安表示，推動加入CPTPP為我國重要的政策，且將與我國長期產業發展及國際經濟連結息息相關。我國的入會準備工作在經過國內外各單位的共同努力及多方接洽下，各成員國均已清楚瞭解我國申請加入CPTPP的意願、決心及準備情形，對我國推案也持正面態度。

目前我國與會員國的工作階層細部討論及諮商工作正密切進行中。政府將在最有利時機點與條件下，正式向CPTPP提出申請。

（工商時報 彭媁琳）

外交部：將在最有利時機 申請加入CPTPP

英國1日正式提出申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。外交部今天說，這為台灣的加入提供契機，樂見CPTPP開始開放新成員加入。

外交部表示，台灣目前正與各成員國密切進行工作階層的細部討論及諮商；政府將在最有利時機點及最佳條件下，正式向CPTPP提出加入申請。

日本為CPTPP今年的輪值主席國。英國1日與日本及CPTPP另一成員國、委任國紐西蘭舉行三方部長級會談，並於會中正式提出加入申請。日本媒體報導，相關談判預計春天展開。

台灣日本關係協會秘書長郭仲熙今天在外交部例行記者會回覆媒體提問時說，英國正式提出申請加入，這是CPTPP開放新成員加入的開端，台灣希望利用此機會加速推動，以期早日加入。台灣與CPTPP各成員國目前處於「非正式諮商」階段。

郭仲熙指出，福島5縣食品進口爭議是台日重要經貿議題。CPTPP標榜高標準的貿易自由化，福島5縣食品議題確實是台灣爭取加入CPTPP必須要克服的貿易障礙，以利與其他成員國展開進一步諮商。

外交部發言人歐江安補充指出，英國1日正式提出入會申請，台灣樂見CPTPP正式啟動新成員申請加入的機制，這提供台灣加入的契機。

歐江安表示，推動加入CPTPP為政府重要政策，與台灣的產業長期發展及國際經濟連結息息相關。台灣的入會準備工作在國內外各單位共同努力及多方接洽下，已讓各成員國清楚瞭解台灣申請加入CPTPP的意願、決心及準備情形，對台灣的推案也持正面態度。

CPTPP目前共計有日本、墨西哥、新加坡、澳洲、紐西蘭、加拿大、越南等共11個成員國。

根據規定，欲加入CPTPP的新成員必須先與所有成員國完成非正式諮商並取得共識，才能正式遞件申請；CPTPP執委會接獲申請文件後，將成立工作小組，進行實質討論與審核。是否接納新會員，CPTPP採共識決，需所有締約國同意。

外交部多次表示，台灣正與11個CPTPP成員國進行非正式諮商，各會員國的態度均相當正面。

（中央社）

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