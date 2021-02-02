進度超前！林佳龍：台鐵猴硐段3日通車

台鐵瑞芳－猴硐路段去年12月4日邊坡大面積坍塌，經台鐵日以繼夜搶修10天後東正線先恢復通車，交通部長林佳龍今天說，西正線原先預估2月8日通車，估計可提早至明天清晨通車。

林佳龍今天第9度到猴硐視察搶修進度，結束後接受媒體聯訪表示，東正線之前已通車，西正線原先規劃8日通車，目前搶修相當順利，包括電力、號誌、軌道目前都已經完工，今天晚上將試運轉，通車時間也將正式提前到3日清晨5時通車。

林佳龍說，今天特地來慰勞同仁的辛勞，從發生邊坡走山至今約2個月時間，搶修工地現場環境非常惡劣，腹地小且天氣多雨，進出相當困難，施工同仁在艱困中提前完工通車，非常感謝，「特別是提前到春節前通車，對於解決往返東部的輸運，會有很大幫助。」

林佳龍今天特地走到軌道上視察匝道車、電力桿等，並到工地旁的土地公廟拜拜。他說，土地公廟是當年瑞芳－猴硐路段拓寬時搬移到現址，他上次拜完雨就停了，非常靈驗，今天算是來還願，感謝土地公保佑整個施工順利、提前通車。

今天還發生小插曲，林佳龍結束媒體聯訪後正要離去時，一名當地長者攔路陳情，盼猴硐火車站能盡快設置電梯，指目前只能靠爬樓梯進出車站，造成長者、身心障礙者不便；台鐵人員當場回應表示，已完成規劃設計，但因預算流標，會再檢討並按照法定程序速辦。