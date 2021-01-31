陳年欠稅案快到期 300億稅款恐一筆勾銷

2007年以前、欠稅額逾千萬的陳年欠稅案，在政府不打算再延長追稅期限下，將於2022年3月初到期，若屆時仍未被追到稅，將要一筆勾銷，估計將有300多億元欠稅款就此人間蒸發。財政部官員表示，由於不再延長追稅期限，將在剩下的一年中積極追稅。

現行《稅捐稽徵法》規定，欠稅案件分為2種，一種是2007年以後所發生的欠稅案件，追稅期有15年；另為2007年3月5日以前的舊案，基本上追稅期只有10年，但是超過1000萬元、達成一定條件者，追稅期統一，新舊一致，都為15年；也就是2007年以前的欠稅大戶，在追稅期限屆滿後，將終止追稅。

檢視財政部每年公布的欠稅大戶名單，前5名幾乎年年都是熟孔，例如去年公布的個人欠稅大戶前5名中，股巿聞人黃任中家族拿下1、2、4名累計欠稅金額達約50億元；營利事業方面，由欠稅24.61億元的環亞大飯店，持續位居榜首。

惟財政部每年清理個人1000萬元以上、企業5000萬元以上大額欠稅，卻是逐年遞減，2010年到2011年追回金額還超過20億元，2012年到2018年僅10多億元，近2年甚至僅追回數億元，顯示大額欠稅款要加大力度追回確實相當困難。

為了追稅，財政部與有關單位勾稽資料，期透過交叉比對，追回更多欠款，官員透露，有些欠稅大戶，總說沒錢，一幅死活不繳稅的樣子，但聽到會被管收，多會心生畏懼而繳稅，也有人應硬撐著接受管收，但最後還是忍受不了被管收生活，努力張羅清償欠稅。

但若是相關欠稅人已潛逃出國或是脫產，要再追稅，就十分困難。官員解釋，像是盤踞個人欠稅大戶前5名多年的股巿聞人黃任中家族，家族避居海外，能掌握的資產，在多年處理拍賣後，剩下的骨董、字畫等，找專家鑑定後，多是贗品，不太值錢，為求資源有效應用，才會決定追稅期限到期後將不再延長。

據知，2007年以前超過千萬元的欠稅案件，個人加計企業歸戶後達到數百戶、金額超過300億元；立法院預算中心統計顯示，到2017年底，千萬元以上超過10年未徵起欠稅有317億元；至2019年底超過千萬、逾10年未徵起欠稅達398億元。估計至2020年3月屆滿不再追稅的金額逾300億。

（中國時報 吳靜君）

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