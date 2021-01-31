指揮中心直接點名 游記油飯生意受打擊

中央流行疫情指揮中心31日公布案908疫調足跡，所到之處延伸至新北瑞芳、桃園龜山與大溪老街。其中祖傳百年的游記油飯也被點名，讓業者表示「有點錯愕」，甚至接到數通退訂電話，難免有些無奈，但店內已全面加強消毒，擬在明後兩天閉店休息，釐清整體狀況再出發。

「沒想到會這麼直接公布。」業者透露，昨日就已接到衛生局通知，表示曾有疑似確診者來過，要求店家配合消毒，店內也著實從下午就閉店，將地板、桌面、點餐區及餐具區皆消毒過一次，今日仍維持正常營業，用餐區也加上隔板阻隔，沒想到店內氣氛2點後驟變，對於直接公布店家名的作法有點「驚訝」，以為只會公布整條街。

業者感嘆，下午開始已接到無數「關心」電話，甚至有顧客退訂餐點，但仍有零星客人入內用餐，店內正在考慮今晚提早收攤，明後天也要閉店休息，釐清當天狀況，目前店內員工身體狀況良好，並未有人感冒發燒。他表示「中了就是中了」，沒人願意，只能配合政府政策，即便生意受到影響也只能另尋他路。

游記百年油飯為大溪知名老店，現已傳承至第4代，附近店家表示該店顧客眾多，假日時間總是大排長龍，雖然生意多少受疫情影響，但百年招牌名聲響亮，外送、外帶客也眾多，如今被列為確診者足跡，想必生意應受到不少打擊。（中時 黃婉婷）

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