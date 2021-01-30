打造護國神山群 王美花點名電動車、5G

全球車用晶片荒，德美日點名護國神山台積電供貨，也讓國際看到台灣的重要性。下一座護國神山在哪裡？經濟部長王美花30日接受電視台專訪時表示，台灣的半導體產業很強，在此基礎上，未來有機會產生「護國神山群」，她點名電動車、5G兩大供應鏈，可以「一群一群組合」，形成有國際競爭力的產業鏈。

王美花指出，目前電動車是全球最夯產業，各國都在快速發展，台灣的電子零組件廠商已打入特斯拉供應鏈，也有廠商想要做電動車平台，至於5G相關設備、零組件等，台灣廠商都有機會。

主計總處最新概估2020年經濟成長率為2.98％，王美花分析，台灣防疫得宜，經濟、產業活動沒有受影響，加上產業發展趨勢朝向遠距上班、宅經濟等，資通訊產品需求大幅增加，而台灣的半導體「不得了的強」所致。她舉例，去年出口有兩個非常漂亮的數據一是全年出口創歷史新高，二是連續五個月出口超過300億美元，「這從未出現過」。

展望2021年，王美花說，近期跟產業互動，評估經濟成長率「有機會破4％」。經過中美貿易戰，加上台灣防疫得宜，2020年台灣全球曝光度也是有史以來最高的一年，讓更多國家了解台灣，會找台灣做生意。以紡織業為例，近幾個月表現也慢慢好轉，相信產業狀況「精彩可期」。

至於新台幣對美元匯價盤中常見到27字頭，產業界希望政府提供協助，王美花認為，相較「新台幣升幅並沒有特別高」，韓國傳統產業同樣面臨匯率挑戰，央行也擔心被貼上標籤，經濟部將持續幫助產業提升產品差異性與價值，讓產業持續跟國際競爭。

王美花表示，台灣目前經濟環境健全，出口又在成長，可能讓新台幣愈來愈強，但產業出口畢竟要跟他國競爭，整體來看，歐元、人民幣、韓元相對美元都在升值，韓國傳統產業也在唉唉叫，認為韓元升值造成困難，「短期之內很難避免這樣的困擾」。

對於台美簽署雙邊貿易協定（BTA）、重啟台美貿易投資暨架構協定（TIFA）談判，王美花指出，會和拜登新政府持續溝通，推進相關時程。而爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTTP）「一定要努力去做」。