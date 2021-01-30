年後登場 台鐵4開發案拚引資130億

備戰疫後內需經濟，台鐵局備妥四大開發案，春節後陸續登場。開發範圍含括百貨商場、住宅、影城、A辦，主要鎖定通勤商機，預估可吸引民間投資活水逾130億元，其中最吸睛的是台中國光客運都更案，吸引投資的規模上看50億元。

台中國光客運都更案占地0.64公頃，位處於台中火車站新站旁精華地段，台鐵局正積極與台中市政府協商，儘快確認由台鐵局做為都更案的實施者，擬引進旅館、電影院、A辦等，估年底有望公告。

台鐵本業客運收入已現瓶頸，過去五年約180億左右，因此副業收入成為近年營運衝刺的新重點，其中又以車站或土地的開發招商，為營運成長的主要動能。為迎接疫後新經濟，並看準民生產業配合軌道運輸是剛性市場，台鐵局正籌備四大開發案逐一釋出。

首收先將於春節後、第二季公告的是員林車站都更開發招商案。全案基地面積2.7公頃，包含西側商業區及鐵路高架橋下的車站專用區，開發方式為設定地上權50年。

據台鐵介紹，本案位於彰化員林，周圍有興賢書院、靜修鐵道文化園區、B12文創特區及鐵路穀倉等景點，定位為地區商業中心，除規劃引進百貨、複合式商場，也會凸顯地方需求，如宴會廳、補教、背包客棧等，橋下空間擬用於自行車租借、補給、文創和地方農特產展售，預計吸引投資規模約15億元。

緊接著是屏東車站周邊土地都更案，基地面積達2.22公頃，總樓地板面積可達5.5萬坪，將採取權利變換方式開發。位處屏東市正核心，台鐵局規劃打造為住商複合區，鎖定通勤族的住商大樓，配有補教、辦公、會議等機能，另有文創旅館、複合式購物商場及影城等，吸引投資規模50億，第三季公告。

第四季將公告的是台中市北區水源段都更案，雖占地僅0.53公頃，惟靠近一中商圈、台中公園，生活機能完善，樓地板面積逾萬坪，故規劃住商混合空間，特色之ㄧ是結合文化展演、幼兒園、里民活動中心等公益機能，貼近小家庭生活需求。全案採取權利變換方式開發，吸引投資規模19億元。