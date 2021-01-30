護理師家人案907過世 醫：最沉重的警鐘

民眾看了好揪心！醫護更難過悲痛！部立桃園醫院案863護理師染疫後，傳染同住的五位家人，其中還包括因此往生的80多歲婆婆，此情形對醫護來說無比沉重。胸腔重症醫師蘇一峰說，在前線抗疫作戰，卻把病毒帶回家，讓家人受牽累而感染，真是醫護最大的惡夢。他忍不住嗆政府，既然要省醫護外宿的錢，就該負起相關責任。

蘇一峰今天在臉書上表示，醫護家人案907的過世對醫護人員是最沉重的警鐘！身為前線抗疫的醫護人員最大的惡夢，就是把病毒帶回家中。他直言，疫情期間有許多醫護人員不敢回家，必須住在外面，但是隨著疫情看不到盡頭，家人總是期望你能回去。原因很簡單，因為家人就是要住在一起，一起努力的，不是嗎？

蘇一峰也提到，醫護家人染疫是否應該有賠償呢？他覺得應該要有！因為政府並沒有提供免費的外宿或者外宿補助，所以醫護人員必須自掏腰包外宿！讓醫護人員自己一人承擔，這風險太過沉重了。蘇一峰還嗆政府，既然要省醫護人員外宿的錢，就該負起相關責任。

蘇一峰發文一出，引來醫護的共鳴，一位照顧染疫病人的胸腔重症醫師透露，因為家中有新生兒不敢回家，他都窩在值班室。他認為，政府應該給值班的人額外的專用宿舍。護師工會理事長陳玉鳳也來留言說，之前調查護理人員需求，就向政府反映過了，疫情期間應提供住宿需求。可是，「從爆發開始講需要專責住宿地方，中央沒有在管的」。還有人留言揭內心的壓力，「每個跟醫院有關的部門，大家都繃緊快瘋了。面對上司、家人、朋友⋯⋯更是不用説。」（中時）