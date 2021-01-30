桃醫群聚首例病逝 鄭文燦回應了

打破連五天零本土，桃園醫院群聚感染再添四確診，還出現首例死亡案，桃園市長鄭文燦今（30）日晚間表示，第一時間獲悉案907病逝後，「心情很沉重」，不諱言一家七口有六人確診，讓該家人「壓力很大」，已指示衛生局和民政局當窗口，協助善後和生活處理，他感嘆病毒像變化球，目前還看不到終點，也直言案908確診，其他接觸者可能也有風險，團隊會持續努力追蹤。

「疫情還看不到終點，也還沒畫下句號！」鄭文燦表示，雖然新增的四個確診個案都在桃醫專案的隔離範圍內，可以追溯到感染源，但是這次的病毒類型傳播力很強，對於防疫工作的挑戰很大，累積已有19個確診案例。

「案908確診，代表其他接觸者也可能有風險！」鄭文燦指出，案908為桃醫專案擴大匡列中案889的接觸者，衛生局正在進行案908的活動足跡疫調，希望匡列出需要隔離的範圍，防疫團隊會更嚴格追蹤案889及案908被匡列的居家隔離者健康情形。

鄭文燦感嘆病毒像是變化球一樣，不可捉摸，重申防疫如同作戰，一定要嚴謹、追蹤要徹底、隔離要確實，強調中央與地方的防疫團隊都非常認真處理每一個環節，確保沒有破口，30日新增的四為確診者，代表風險期必須延後觀察14天，社區傳播的風險仍然存在，因此提高社區防疫等級、落實個人防護規範，仍然是非常重要。

鄭文燦也提到，有護理師一家七口六人確診，其中護理師婆婆不幸病逝，他獲悉後確實「心情很沉重」，強調依《傳染病防治法》規定，遺體要在24小時內火化，已指示衛生局和民政局當窗口，協助善後跟生活協助，新聞處長詹賀舜也提到，如果符合急難救助，社會局會協助，衛生局也有心輔關懷，都會同步進行。（中時）