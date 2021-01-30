指揮中心：不公布第二家院名

再爆出第二家院內感染！今（30）日新增四例本土案例，其中的案908是被感染源不明的案889傳染，據了解，兩人曾一起待在平鎮某醫院的候診區，不過指揮中心暫不考慮公布醫院名稱，對此，讓大批網友炸鍋，紛紛痛批，「繼續不說，到時候另一間醫院再匡列5千人」、「這叫還在防火牆內喔？防火牆到底是多大片」，還有網友揶揄，「坐等部長說溜嘴」。

1月12日出現的兩例本土確診個案分別是案838、839，由於案838是在院內感染，不過指揮中心當時堅持用「北部醫院」來稱呼，不願公布醫院名稱，直到18日在疫情記者會上，指揮官陳時中不小心說溜嘴：「王必勝中午過後會去部桃」，才讓爆發群聚的衛生福利部桃園醫院曝光。

今新增的四例本土中，案908是被感染源不明的案889感染，而兩人是在平鎮某醫院的候診區有過接觸，指揮中心也認了，這是第二家院內感染，不過指揮中心目前不打算公開醫院名稱，消息一出讓大批網友炸鍋，認為指揮中心沒有記取先前的教訓，「又不講哪間，到時又更多人被隔離」、「不公布，等案例多了自然會說溜嘴？」、「上次不公布，一次擴大匡列隔離5千人，還學不乖？」

據了解，案889於18日、23日到過平鎮某醫院，目前已匡列了242人，均為病患及陪病者，接下來還會擴大匡列，而這2天該院的上午門診病患、陪病者，以及相關的醫護都會進行居家隔離及期滿採檢。（中時）