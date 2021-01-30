本土案例再+4 時隔8個月再添死亡案例

部桃群聚感染擴大！指揮中心今公布新增4例本土個案，為確診護理師（案863）的同住家人及住在12A病房病患案889的就醫接觸者。其中該確診護理師一家七口已有6人染疫，該起群聚目前累計有19人確診，1人死亡。

指揮中心今(30日)公布國內新增4例本土案例，其中3例為案863確診護理師的同住家人，分別為婆婆（案907）、大女兒（案909）以及公公（案910)，研判為一起家庭群聚案。

案907有慢性腎病、糖尿病、高血壓、心臟衰竭等病史，於1月28日出現食慾不振、倦怠、發燒等症狀，1月29日因症狀持續且有咳嗽、呼吸困難症狀，安排採檢就醫檢驗陽性，於昨晚死亡。另案909、910為案863密切接觸者，於1月29日與案907一起安排採檢，於今日確診。

案908為50多歲男性，於1月23日陪同其母就醫，過程均有戴口罩，於1月26日經衛生單位通知居家隔離，迄今無症狀，因與其母同為案889之就醫相關接觸者，於1月29日安排採檢，今日確診，另其母檢驗結果為陰性。個案密切接觸者安排採檢及同住家人居家隔離，相關疫調持續進行中。

截至目前國內累計有909例確診，分別為795例境外移入，75例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中8人死亡（案863護理師的婆婆）、823人解除隔離、78人住院隔離中。

（ 中時新聞網 何立雯）