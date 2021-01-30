春節出勤加班費要注意！3種費率看過來

春節將到，勞動部提醒，農曆除夕、春節（農曆初一至初三）這四天均為國定假日，雇主應依勞基法規定給假並給薪，如適逢勞工休息日及例假者，應由勞雇雙方協商擇日補假；雇主如徵得勞工同意這段時間出勤，應依法給付出勤工資。

一般民間企業多屬周一至周五工作日、周六休息日、周日例假出勤模式，今年2月13日（農曆初二）、14日（農曆初三）適逢休息日與例假，應依勞基法施行細則第23條之1規定擇日補假。勞動部指出，以今年來說，勞雇雙方多約定2月15日（農曆初四）、16日（農曆初五）補假，形成六天春節連假。

勞動部提醒，假日挪移之後，讓補假當天成為國定假日，因此雇主如使勞工於2月15日及16日出勤者，應加倍發給工資，若在2月13日出勤者，應給付休息日加班費。

不少民間企業比照110年度「政府行政機關辦公日曆」調整為七天春節連假，可依「八周彈性工時」規定，必須要完成「有工會者，經工會同意，如事業單位無工會者，經勞資會議同意」程序，就可將2月20日的休息日與2月10日工作日調整互換。調整後2月10日已成休息日，雇主屆時如再有需要勞工於該日出勤，應給付休息日加班費。

勞動部進一步就春節期間加班之工資說明：在勞雇雙方約定週一至週五為工作日、週六為休息日、週日為例假的出勤模式，補假日經協商約定為2月15日及16日，並比照行政機關辦公日曆，運用「8週彈性工時」形成7天春節連假之前提下，月薪為3萬6,000元的勞工，推算平日每小時工資額為150元（以3萬6,000元÷30日÷8小時），出勤8小時，其各日出勤工資給付規定如下：

一、2月10日（星期三）及2月13日（星期六）：

性質為休息日，依《勞動基準法》第24條第2項有關休息日出勤加給之規定計算。

試算：150元×1⅓×2小時+150元×1⅔×6小時＝1,900元

二、2月11日至12日（星期四至星期五）及15日至16日（星期一至星期二）：

性質為國定假日，依《勞動基準法》第39條規定，休假日出勤加倍發給工資。

試算：150元×8小時＝1,200元

三、2月14日（星期日）：

性質為例假，非有天災、事變或突發事件，不得使勞工於例假出勤工作。

另外，勞資雙方如協商將國定假日調移至其他工作日實施，該協商調移內容應明確且須經勞工同意。經過調移後的國定假日當日，即成為正常工作日，該日出勤，不必加給工資。

勞動部強調，110年春節期間之出勤及工資給付，事業單位應依法辦理。雇主如有違反相關規定，勞工可檢具相關事證，就近向當地勞工行政主管機關、申訴，以維權益。

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