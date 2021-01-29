中火主決議通過除役不拆 台電回應了

立法院臨時會最後一天表決大戰，通過民進黨團版本的中火主決議案，台中火力發電廠燃煤機組「除役不拆除」，以因應緊急危機。面對立法院通過主決議，台電29日回應，由於決議要求的除役規劃比台電現行規劃變動許多，但台電身為國營事業，必遵照國會及上級機關的指示辦理。不過由於主決議影響電廠機組除役規劃，涉及整體電力供應穩定，需要時間嚴謹研議、細部試算，一有具體結果會向外界說明。

台電強調，增氣減煤的腳步不會變，也會加快燃氣機組的擴建，過就就規劃燃氣機組上線後，燃煤機組轉備用，但不會除役這是為了應變不時之需。現在要求「除役不拆機」，也是為了最緊急的狀態下仍能確保穩定供電。未來供電變化的機率微乎其微，一旦發生後果均不堪設想，因此必須「做最壞打算，做最好準備」。

未來如果希望進一步減煤及減排，燃氣機組必須趕緊完工上線發電。首部燃氣機組如欲於2025年上線發電，讓燃煤機組依立法院主決議規劃在2027年開始除役，從政府到台電，從地方到中央，現在必須馬上採取行動，不能再拖延。

（工商時報 馮建棨）

立法院臨時會最後一天表決大戰，通過民進黨團版本的中火主決議案，台中火力發電廠燃煤機組「除役不拆除」，以因應緊急危機。

民進黨團所提主決議重要內容為：「建請行政院要求經濟部督導台電公司，除新燃氣1、2號機組外，加速推動台中電廠新燃氣3、4號機組計畫及天然氣接收站計畫。未來每完成1部新燃氣機組商轉，2年運轉順利後即除役不拆除（無運轉許可，但機器保留，因應緊急危機）現有2部燃煤機組，以達成早一天燃氣，少一天燃煤。台中電廠10部燃煤機組原定2046年前全部除役，應提前約10年，於2035年就實現」。

立法院副院長蔡其昌提出的版本，民進黨團以人數優勢，表決結果，出席106人，68人贊成、0人反對、38人棄權，贊成者多數，本案通過。

國民黨版中火主決議：「請經濟部及台電公司，應儘速優先汰除中火4部老舊燃煤機組，在市府都審會通過設置燃氣機組計畫時，台電必須先除役2部燃煤機組，等燃氣機組建置完成，再除役2部，以提升全台空氣品質，共同維護民眾健康」。則沒有通過。

（工商時報 彭媁琳）