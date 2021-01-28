高鐵農曆新年停售自由座

衛福部長陳時中28日說，國內未新增本土病例已連續四天，疫情雖朝向正向發展，但仍無法鬆口氣，本周是很緊張的觀察期。另指揮中心同意交通部春節防疫方案，2月8日～16日高鐵不賣自由座、台鐵限制站票數量，車廂內也禁止飲食，違者最高罰1.5萬元。

正審查110年度中央政府總預算案的立法院臨時會，28日黨團協商時達成共識，將於29日院會通過決議文，要求衛福部應協同相關部會，透過經貿談判機制，結合民間力量，持續談判「對外採購疫苗」，並優先提供給第一線醫護人員使用。

國內28日並未新增本土病例，而境外移入新增兩例確診，全台累計895例確診。連續四天沒有本土病例，外界關心國內疫情是否已緩和，陳時中說，疫情朝正向發展，但還不能鬆一口氣，本周仍是非常重要觀察期，要等到2月4日，需進行桃園醫院全院員工採檢，均為陰性才能安心。

談及交通防疫新措施，陳時中說，指揮中心同意交通部的提案。航政司長何淑萍補充，第一，2月8～16日春節疏運期間，高鐵取消自由座服務，改全車對號座銷售；台鐵城際列車限制銷售站票數，每列次至多發售120位，意即每車廂至多15位站票。

第二，民眾於高鐵、台鐵、公路客運、船舶、飛機等運具內，或郵局營業區域內禁止飲食，若因生理需求須喝水、服藥、哺乳，應於食用完畢後儘速佩戴口罩，違者罰3千～1.5萬元。值得注意的是，觀光列車、國際及兩岸航班，或船舶上固定餐飲區域仍可飲食。

為因應返鄉過春節，內政部次長陳宗彥說，27日為春節返台人數較多最後一天，28日開始入境旅客就大幅下降，27日為止防疫旅館入住率約76％。政院秘書長李孟諺補充說，因應春節返鄉潮，防疫旅館增至2.1萬個房間，集中檢疫場所房間也增加至4千間，27日起入境人數每天約1千人，而每天可供應防疫旅館空房超過1千間以上，量能足夠。