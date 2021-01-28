經部提案農地工廠聘7千名移工 勞部打槍

工廠管理輔導法2019年三讀通過後，開放未登記的農地工廠及取得臨時工廠登記的農地工廠可以申請「特定工廠登記」，讓農地工廠再續命，勞動部去年開放持臨時工廠登記曾聘僱移工的製造業雇主申請特定工廠登記即可續聘移工，但經濟部今天提案希望開放未曾聘過移工的特登工廠也要申請移工，但遭勞動部跨國勞動力政策協商諮詢小組打槍，希望工業局應輔導其成為正式合法工廠。

據勞動部統計，目前以特定工廠登記身份繼續聘僱移工的事業單位約達3,600家、聘僱約2萬名移工。而自從開放特定工廠登記後，許多原本未能聘僱移工的農地工廠紛紛向勞動部申請，卻履履遭拒。

經濟部在今天勞動部召開的跨國勞動力政策協商諮詢小組提案，希望把先前未曾聘僱過移工的臨時工廠，取得特定工廠登記後可以申請聘僱移工，預估有3,800家、新聘約7,000多名移工。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長薛鑑忠轉述會議內容指出，經跨國勞動力政策協商諮詢小組討論後，會中委員認為製造業就業人數近年來持續減少，希望就「本勞就業人數」、「離職失業比」、「失業率」及「疫情與中美貿易衝突」等4面向去釐清，暫不同意開放未曾聘僱移工的臨時工廠轉特登可以申請聘僱移工，後續將請發展署專案媒合人力需求，也期待經濟部工業局應輔導其成為正式合法工廠。

另外，跨國勞動力政策諮詢小組同意整廠酸洗製程聘僱移工名額，比照表面處理業至35％，預計增加19名移工；重大能源工程提高至A級，包括大潭、興達燃氣、台中燃氣可以適用，預計會增加285名移工，預計在今年上半年內修正發布。

（中時 林良齊）