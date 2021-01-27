暌違10年 景氣增溫亮黃紅燈

國發會27日公布景氣燈號指出，在台股走高、企業信心上揚帶動下，2020年12月景氣全面轉好，亮出代表趨熱的黃紅燈，這是近十年首見的黃紅燈，此外，領先指標連續第八個月上揚，累計升幅已逾10％，景氣向上趨勢明顯，研判黃紅燈不會只是曇花一現。

國發會每月依據出口、股價、工業生產等九項指標編製景氣綜合判斷分數，並對映燈號以觀察國內景氣走勢，12月在貨幣供給M1B、股價指數、工業生產及製造業營業氣候測驗點四項指標跨過加分門檻下，綜合判斷分數跳升至34分，跨越黃紅燈門檻，亮出黃紅燈。

經濟發展處長吳明蕙表示，這是2011年3月以來首度出現黃紅燈，大約是近十年首見的黃紅燈，不論從金融面、信心面及生產面來看，國內景氣都已呈現全面轉好。

2020年受疫情干擾，景氣波動甚鉅，綜合判斷分數由年初19分逐月升至年底的34分，燈號則歷經黃藍燈、綠燈而至黃紅燈，景氣向上趨勢非常明顯，雖然黃紅燈是代表景氣「趨熱」，但國發會並未以「趨熱」形容，定調這顆黃紅燈為「增溫」。

另外，國發會也公布領先指標，呈連續第八個月上揚，累計八個月增幅已達10.24％，而同時指標也連續七個月回升，累計增幅也有7.03％，吳明蕙表示，這反映目前全球疫情雖有擴大現象，但由於我們防疫做得好，訂單仍持續成長，估計景氣向上走勢將會持續，景氣黃紅燈也不會曇花一現。

至於國際景氣，吳明蕙表示，目前情況也是往好的方向發展，以領先指標而言，美、歐、日、中全數上揚，以製造業採購經理人指數（PMI）而言，除日本以外，中國大陸、美國及歐元區也都呈現擴張，國際貨幣基金（IMF）日前還上修今年全球經濟成長率0.3個百分點至5.5％。

雖然景氣展望樂觀，吳明蕙還是示警，新冠變種病毒仍將是最大的變數，尤其近日本土疫情擴大必將影響農曆年的餐飲、旅遊而干擾國內景氣，惟從目前領先指標強勁回升看來，應不致於影響這一波景氣向上的走勢。