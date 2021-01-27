物價揚、台股熱 1月CCI沒「疫」樣

中央大學27日公布2021年1月消費者信心指數（CCI）為71.98點，其中主要是二項分項指標「物價水準」、「投資股票時機」大幅拉升總數。中大台經中心指出，1月CCI調查有物價水準、就業機會、投資股市時機、購買耐久財四個分項上升，即國人對於這四項的信心，在未來半年可望走升。



至於兩項下降的分項指標是家庭經濟狀況、國內經濟景氣，本月調查結果分別為84.3點、86.8點，與前一月調查結果相較，分別下降0.6點、0.35點，並不顯著。



但中大台經中心提醒，1月調查結果透露出新警訊，物價水準從2020年5月35.25反覆波動向上走升，本次達44.45的近十個月最高，反映民眾感受到景氣好轉、物價持續上揚，如國內汽油價格連續第九周漲價，大宗商品價格節節上漲。



同時，由於不動產市場熱絡，屋價一高再高，甚至台股大盤破萬六，優質股價貴森森，民眾大喊買不下手。家庭經濟狀況、國內經濟景氣1月同步盤跌，中大台經中心執行長吳大任認為，這些數據透露出民眾開始懷疑景氣是否已到高峰。



台灣消費者信心指數（CCI）於1月上升幅度最多的分項指標是「未來半年國內物價水準」，本次調查結果為44.45點，較2020年12月上升3.3點。上升幅度第二的分項指標為「未來半年投資股票時機」，本月調查為41.3點，較2020年12月上升2.7點，吳大任指出，這兩項數據仍在50以下，屬於嚴重悲觀，相較其它四項分項指標，反映國人對物價、股票投資信心仍偏低。



至於「未來半年購買耐久性財貨時機」，吳大任指出，本月調查結果為112.05點，較前一月上升0.4點，且單獨調查的「購買房地產時機」指標1月調查結果為115.65點，較前一月上升0.85點，變動不顯著，這兩項都在100以上的樂觀區，民眾對購車買房的信心未減。