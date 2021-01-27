晶片換疫苗可行嗎？指揮中心表態

國際車用晶片當前極為短缺，特別是美日德等國，對於台經院拋出可考慮「晶片換疫苗」的倡議，衛福部長陳時中27日正面回應，國際疫苗分配問題，在商業上若能「用台灣的強項」作為談判籌碼，指揮中心是「樂觀其成」。

據了解，國際車用晶片當前極為短缺，部分國外大廠對於親赴台灣搶貨的意願相當高，雖然台灣自元旦起取消短期商務專案，入境後不管是否為商務人士，都必須居家檢疫14天。外界關注，是否有機會在指揮中心同意下，由經濟部專案申請、備妥防疫計畫，針對這類的重大產業的外國客戶，縮短入台檢疫時間？

陳時中表示，縮短商務人士入境的檢疫天數已經取消，不過，若經濟部有產業的特殊需求，仍然可以專案申請，只要備妥防疫計畫、做好各項防疫措施，指揮中心仍保持開放態度。

至於「晶片換疫苗」的提議，陳時中做出兩點表示，第一，台灣購買的疫苗進口時程，有確定就會向大眾報告。第二，政府會透過各種方式，包含商業模式設法取得疫苗，「若能用更快速的方法，指揮中心都表示歡迎」。

媒體繼續追問，若外國大廠表達「晶片換疫苗」的需求，我國經建部門覺得可行、向指揮中心提案的話，指揮中心態度為何？陳時中再次重申，國際疫苗分配問題，在商業上若能用台灣的強項作為談判籌碼，指揮中心是樂觀其成。他也提到，目前在疫苗採購上，正積極跟各大廠商保持聯繫，合約進行中，「若能多採購，都是歡迎的」。

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