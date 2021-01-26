心酸！裁員減薪倒閉 疫情衝擊70萬勞工

勞動部昨日公布2020年「勞工生活及就業狀況調查統計結果」，去年勞工因新冠疫情遭裁員、減薪、不加薪或工作單位倒閉等而感到困擾者占7.3％、高達70萬人。另勞工有兼職者占6％，主要原因是工作收入無法應付生活開銷。

為了解勞工工作狀況、工作環境滿意及職涯規畫等，勞動部以參加勞保的本國勞工為調查對象，並按年辦理「勞工生活及就業狀況調查」，2020年回收有效樣本4215份。這次調查也將新冠疫情納入研究，數據顯示，去年勞工因新冠疫情而被裁員、減薪、不加薪或服務單位倒閉等占7.3％。

盼不到外國客 旅遊業慘兮兮

新冠疫情持續在全球各地延燒，國內也數度傳出零星的感染個案，導致周遭親友、接觸對象也同遭匡列隔離，像是去年疫情爆發以來，與國際接軌的會計師業者，屢傳遭到匡列案例，去年有國貿大樓的會計師事務所因為和金融業境外移入者是室友關係，而導致該會計師事務所一層的員工須遠距上班。日前則是在101大樓的會計師事務所員工與衛生福利部桃園醫院院內感染者是親屬關係，該員工須居家隔離、接觸者10人則是自主健康管理。

擔心遭傳染，使得部分感染者消費地點短期營運受波及，更有業者因邊境封鎖，外國觀光客進不來，傳出裁員減薪，甚至倒閉。商總日前便指出遊覽車、中藥行、旅行社等產業至今仍受疫情嚴重衝擊。

計畫海外工作占比 3年新低

勞動部的這份調查同時也發現，遭受新冠疫情影響勞工轉職或轉業者占比達到6.1％；規畫進修或學習其他專長者占18.8％；影響至海外工作計畫者占3.6％。

統計顯示，在疫情肆虐全球下，去年有到海外工作計畫的勞工占比只剩7.6％，較前年調查大幅下降3.9個百分點，寫下近3年新低。

在不少勞工因疫情衝擊、薪水跟著縮水的情況下，勞工有兼職者的占比達到6％，進一步了解原因以「目前工作收入無法應付生活開銷」占2.2％為最高，其次則是「想過更優渥的生活」占1.3％。

（中國時報 李柏澔 、 吳靜君）

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