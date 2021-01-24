疫情拉警報！居家隔離者擴大匡列5千人

部桃醫院群聚感染擴及社區，連低風險綠區都淪陷，24日公布2人確診。為避免失控，降低社區感染，行政院長蘇貞昌24日親自召開防疫會議，作成三點決議，回溯擴大接觸者，凡1月6日～1月19日出院病患及其同住者、陪病及其同住者等三類人，即日起全數列居家隔離至出院後14天，若已完成14天居家隔離者，將安排採檢，匡列對象將近5,000人，為疫情以來最大規模。

指揮中心24日下午二點記者會，宣布國內新增2例部桃本土病例和3例境外移入，累計部桃1月12日爆發群聚事件至今，醫護、病人及家屬共15例確診，其中確診增加個案是原列綠區12A病人，但感染源不明，顯見群聚已擴及不同層樓。

部桃疫情有擴大失控跡象，確診擴及不同樓層，引發蘇揆高度關切，24日下午在行政院緊急召開防疫會議，包括陳時中、專家張上淳，經濟部、內政部、交通部、警政署、疾管署等與會，會中作成三點決議，並致電向總統蔡英文報告：一、由指揮中心回溯接觸者，增列居家隔離的對象範圍；二、由警政與民政系統全力支援後續的疫調與通知，在最快速度下完成擴大防護網；三、由中央跟地方全力協助。

晚間6點半陳時中二度召開記者會宣布，部桃防火牆再擴大，凡1月6日至19日包括一、出院病患及其同住者、二、陪病者及其同住者、三、案889就醫相關接觸者等三類人，即日起全數列入居家隔離至出院後14天，完成者將安排採檢，並持續進行7天自主健康管理；另未完成14天居家隔離者，將持續完成居家隔離後，再安排採檢。

為使醫療院所提高警覺，另於健保雲端提示增列自1月6日起曾至部桃門急診就醫病人及工作人員，列入自主健康管理對象。

陳時中提醒，上述醫院匡列接觸者即刻起請勿外出、等候通知，自24日晚上6時起，由衛福部專人及警政、民政等相關單位協助聯繫，或民眾可直接撥打1922，提供資料，以利協助安排，擴大匡列對象初估達5,000人。

為何有如此重大轉折，陳時中說，24日下午再次開會，認為部桃群聚擴大有警訊，為降低社區感染，就要建立「更完整防火牆」，雖然影響很大，但在非常時期這樣做會比較完整，涵蓋範圍對象不再分樓層，整棟醫療大樓均列為紅區。原綠區案889感染源仍不明，陳時中於記者會強調，至2月4日都是重要觀察期，在此之前絕對要精神緊繃。