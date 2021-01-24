部桃全棟列風險區 居家隔離暴增至5千人

直播存檔(即時字幕)》1月24日18點半疫情說明記者會

今出現案889、案890兩名部立桃園醫院的確診個案，由於感染源至今未明，指揮中心今天下午緊急調整該院的防疫措施，宣布自1／6至1／19曾於該院出院的病患與陪病者，即日起須進行居家隔離14天，期滿後需進行採檢，目前部桃全棟列風險區，估計約有五千人受影響。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午兩點時曾指出，今確診的案889、890曾在1／8日至1／11住院，為住在十二樓的病患，但20日起開始出現發冷、疲倦等新冠症狀，23日則再度就醫因體溫過高進行採檢，並於今日確診，至今找不到感染源，但陳時中一開始僅強調從十二樓出院的病患與醫護人員需進行居家隔離，其他綠區暫時不用更改。

但傍晚六點半，陳時中再度親上火線，一百八十度大轉彎將全棟住院大樓改列紅區，宣布曾在1／6至1／19探病、住院、陪病的家屬進行居家隔離，並自即日起生效，呼籲被匡列的民眾即刻起勿外出，應等候衛福部、民政、警政相關單位聯繫。

不過陳時中坦言，這五千人當中的陪病者、探病者恐怕無法全數掌握，至於為何政策會一百八十度大翻轉，他則補充，是因上午時間太緊迫，因此只能先針對最高風險的範圍處理，傍晚所公布的則是結合下午疫調人員、專家意見，以及評估整體量能足不足後才做出的決策。

（中時新聞網 許立穎、徐秀娥、李柏澔、陳人齊）