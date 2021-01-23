上月景氣 有機會亮黃紅燈

國發會將於周三（27日）公布景氣燈號，雖然2020年12月機械設備進口下滑，但在台股大漲，出口穩定成長帶動下，12月景氣仍有機會更上層樓，挑戰代表景氣趨熱的黃紅燈，若真亮黃紅燈，將創下近九年多來的新紀錄。

國發會每月依據出口、股價、就業等九項指標編製景氣綜合判斷分數，對映燈號，據以觀察國內景氣走勢，2020年12月根據已公布的數據，以新台幣計價的出口年增率5.2％，與前一個月差異不大，不會加分也不會減分。

攸關民間投資的機械與電機設備進口，2020年12月表現不佳，依新台幣計價的年增率為-0.1％，這將使得綜合判斷分數減1分，惟受台股交易熱絡影響，12月股價指數升至14,277點，年增率20.4％，將為景氣綜合判斷分數加1分。

從目前已公布的數據看來，綜合判斷分數與2020年11月分數相同，本周將陸續公布工業生產指數、批發零售餐飲營收、貨幣供給M1B、製造業營業氣候測驗點，若這些指標可以再添兩分，就可以讓景氣綜合判斷分數升至32分，由目前的綠燈轉為黃紅燈，黃紅燈代表景氣已開始趨熱。

我國自2011年3月以來從未亮過紅燈或黃紅燈，如果2020年11月亮出黃紅燈，這將創下近九年十個月以來的新紀錄，去年受疫情影響，上半年景氣走疲連連亮出黃藍燈，至8月回穩出現綠燈，迄今已亮了四個月綠燈，分數逐月升高，由於11月部分指標離加分門檻不遠，12月跨過門檻的機率高，若真亮黃紅燈，這也將是新一波復甦循環所出現的第一顆黃紅燈。