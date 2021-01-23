迎拜登時代 工總高喊大帶小、左右逢源

中美兩強的貿易戰、科技戰，並沒有因美國進入拜登時代而停歇，為因應新局面與疫情常態化的供應鏈多元世代來臨，工總提出「大帶小」、「左右逢源」兩策略，建議政府協助企業強化供應鏈多元性、並規劃科技戰下的產業應變方案。

工總指出，過去台商以大陸為生產基地、美國為終端市場的產銷型態，因中美衝突與疫情而出現改變，面對疫情常態化下全球供應鏈變遷、以及中美脫鉤的新浪潮，依工總調查，分散投資、銷售布局是業界未來最主要的兩大策略。

然而，分散投資、銷售的布局，對產業界可說「知易行難」，特別是資源有限的中小企業，不管是在大陸投資的台商，還在根留台灣、放眼天下的台商，都是如此，因此工總提出「大帶小」、「左右逢源」的兩思維策略。

工總說明，「大帶小」是針對資源有限，無力分散布局，也無力逕自遷出大陸的中小企業，建議政府以「大帶小」的思維整合各業別的海外投資計畫，透過大廠帶動小廠赴海外布局，建構「上中下游」完整的產業聚落，進而強化台灣產業供應鏈的多元性，避免斷鏈情況重演。

工總同時建議，可考慮仿效美、日政府的作為，為降低資源有限的中小企業轉移供應鏈的成本，應適度補貼企業的搬遷費用，以及專責協助中小企業應對經貿變局。

「左右逢源」則是因應中美貿易戰、科技戰，雙方科技產業出現脫鉤，未來形成一個世界兩套系統恐成定局，迫使具戰略性的資通訊業台商面臨選邊站的壓力。

工總直言，中美都是台灣科技業的重要市場，無法顧此失彼，面對美中衝突，上策應是追求「左右逢源」為目標，既要成為美國第二供應鏈的一環，同時保有現有的大陸供應鏈體系及市場。

要在兩強間達到「左右逢源」的目標，工總建議政府，應針對資訊產業，盤點產業技術來源與市場布局狀況，規劃脫鉤因應方案，降低企業未來的營運風險。