本土再+1！案881女兒確診 一家已3人染疫

部立桃園醫院群聚越演越烈，昨日最高齡病患及大女兒染疫後，今日再有1名本土案例，為老翁的家人（案885），是一名50多歲的女性，老翁的三女兒。部桃群聚共累計13人確診。

9旬老翁（案881）長期臥床，今年1月住院，院內感染爆發首日，因人在住院醫師（案838）所處的7B病房而採檢，檢驗結果為陰性。1月11日至14日，老翁由案852照護，15日出院。同在首日採檢的護理師（案852）雖一採陰，但因身體不適去診所就醫，16日確診，老翁也在同日成為隔離對象，隔離期間牙痛，21日經衛生局安排到長庚就醫，因發現有發燒、肺浸潤，採檢後確診，Ct值為15。

老翁確診後，原沒被匡列的大女兒成為接觸者，經採檢後確診，Ct為35.6，研判為剛染疫，病毒量還未升高，目前也沒症狀。老翁長期臥床沒外出，女兒則有外出幫買三餐，足跡還在疫調中。老翁另有二女兒和三女兒，在老翁生病期間擔任主要照顧者，但在護理師確診後曾接受接觸者採檢，均為陰性，在家中和老翁一起隔離。

指揮官陳時中表示，老翁的三女兒因老翁和老翁大女兒確診，被列為接觸者接受採檢，今日確診。部桃群聚目前醫院接觸者已採檢510名，498名陰性，6名陽性(案852、 856、863、868、869、881)。社區接觸者已採檢134名，127名陰性，6名陽性(案839、864、865、870、882、885)。全案隔離人數累計967人，陪病者的隔離人數還會增加。

（中時新聞網 何立雯 、中時 林周義）

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