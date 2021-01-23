台美何時簽貿協？葉倫曝答案 網全怒了

拜登政府上任後，國人十分關注是否會跟台灣洽簽貿易協定，不過，美國財長提名人、聯準會（Fed）前主席葉倫21日在提交答覆議員質詢的文件中提到，拜登總統已表明，對美國勞工和基礎建設作出重大投資前，不會簽署任何新的自由貿易協議，例如與台灣洽簽貿易協定，並非新政府的當務之急。對此，國內網友狠酸政府「吃萊豬換到的是什麼？」、「白吞萊豬」。

蔡政府去年8月28日宣布進一步開放含有瘦肉精萊克多巴胺的美豬及美牛進口，引發在野反彈，但蔡英文總統曾解釋，這是為了讓台灣能走出去、順應國際貿易環境，因此拜登上任後，外界更關注台灣開放含萊豬牛，能否換來台美自由貿易協定。

美國參議院財政委員會網站，21日發布葉倫答覆議員質詢的文件，葉倫承諾全面評估大陸實施中美第一階段貿易協議的情況，不會立即取消前川普政府對陸方加徵的關稅，她還稱，拜登總統已表明，對美國勞工和基礎建設作出重大投資前，不會簽署任何新的自由貿易協議，例如與台灣洽簽貿易協定，並非新政府的當務之急。

此話一出，引起不少網友爭論，多數人都批「提早開放萊豬顯然是錯誤的決定」、「買貴又落時的武器，又吃毒豬！換到的是什麼？不和台灣簽貿易合約！蔡英文你出賣台灣！」、「所以説吃萊豬也不是當務之急，民進黨在急什麼？」、「吞萊沒有談 不吞萊沒得談 叫你吞你就吞 再吵就是白吞」；不過，也有人認為也許等美國內部穩定一些就有機會。

（ 中時新聞網 莊雅婷）