居家檢疫1人1戶上路！違規恐吞百萬罰單

中央流行疫情指揮中心表示，為維護國內防疫安全及確保國人健康，自15日零時起，入境居家檢疫對象必須在防疫旅宿進行居家檢疫，於家中限1人1戶且須填寫切結書。本報也整理「1人1戶」相關Q&A如下。

Q1.若家中有「非居家檢疫對象」，但具獨立專用房間（含衛浴設備）是否可於家中進行居家檢疫嗎？

A1:不可以。於家中居家檢疫，僅限1人1戶，故家中若有非居家檢疫者，自1月15日起，無論有無獨立專用房間（含衛浴設備）可區隔，例如同戶不同樓層或透天，仍須至防疫旅宿進行居家檢疫。

Q2.若於家中居家檢疫，僅限1人1戶，何謂「1人1戶」？

A2:「1人1戶」是指1人自海外入境時，若切結選擇於家中居家檢疫者，須檢疫期間同戶內無非居家檢疫對象，即是1人1戶。另依戶籍法第3條規定，在一家，或同一處所同一主管人之下共同生活，或經營共同事業者為一戶，以家長或主管人為戶長；單獨生活者，得為一戶並為戶長。

Q3.家中頂樓加蓋或增建物可否作為居家檢疫場所？

A3:住戶之頂樓加蓋或增建物，如屬該建物之持有住戶或同一處所戶之共同生活範圍，該共同生活範圍內有非居家檢疫對象，即不符1人1戶。

Q4.我在外租房，同樓層為2間併連套房（有獨立房間含衛浴），共用同一門牌，可否在其中1間套房居家檢疫（另1間為非居家檢疫者）？

A4:您所租的套房為使用同一門牌之併連套房，若有共用出入口、走廊等共同生活範圍，而其他併連套房也有非居家檢疫者，將涉及違反居家檢疫規定，請至防疫旅宿進行居家檢疫。

Q5.公司租用獨棟宿舍專為提供居家檢疫員工檢疫，有單獨衛浴設備1人1室，是否可在該獨棟宿舍間專為提供員工居家檢疫？

A5:公司租用獨棟宿舍供居家檢疫員工檢疫，若該公司可確定該獨棟宿舍僅供其員工居家檢疫，無非居家檢疫之員工或一般住戶，且居家檢疫結束後即離開該棟居家檢疫宿舍，可於該棟宿舍之獨立專用房間（含衛浴設備）1人1室方式進行居家檢疫，惟該公司須盡管理之責，並確保門禁管理及安全維護。

Q6.若家中無非居家檢疫對象，我與一起入境之居家檢疫家屬/同住者，若同一戶，可否在家中不同之獨立專用房間（含衛浴設備）進行居家檢疫嗎？

A6:若同為一起入境之居家檢疫對象，且家中無非居家檢疫對象，則可於同一戶家中之獨立專用房間（含衛浴設備）1人1室進行居家檢疫。

Q7.若家中無非居家檢疫對象，我與一起入境之居家檢疫家屬/同住者，如有生活上共同照顧之需求，可否在家中一起共同居家檢疫？

A7:若您家中無「非居家檢疫對象」，且您與一起入境之居家檢疫家屬/同住者，具下列情形，需在家中共同照顧進行居家檢疫，請洽居家檢疫地點所在地之「地方政府居家檢疫及居家隔離關懷服務中心」同意後，彈性准予居家檢疫期間在家中進行同住，不受1人1室或至多1名照顧者之限制。

（一） 未成年（<20歲）。

（二） ≧65歲以上長者。

（三） 身心障礙者。

（四） 身心失能者。

（五） 重大傷病者。

（六） 孕婦懷孕第三孕期（第29週（含）以上）或其他經醫師評估懷孕期間需有人陪伴或照顧。

（七） 因傷害或疾病，生活無法自理。

（八） 其他經地方政府評估同意之情形。

Q8.若家中有非居家檢疫對象，我與一起入境之居家檢疫家屬/同住者，若有生活上共同照顧之需求，可否在家中一起共同居家檢疫？

A8:不可以。如果您家中有非居家檢疫對象，自1月15日起，需至防疫旅宿完成居家檢疫，不可以在家中一起進行居家檢疫，請您與入境之居家檢疫家屬，一起至防疫旅宿進行居家檢疫。

此外，如果您與入境之居家檢疫家屬，有共同照顧需求，具下列情形，需要在防疫旅宿同住進行居家檢疫，請經居家檢疫地點所在地之「地方政府居家檢疫及居家隔離關懷服務中心」或「臺灣旅宿網/防疫旅宿專區-防疫旅宿窗口」（下稱防疫旅宿窗口）同意後，彈性准予居家檢疫期間同住，不受1人1室或至多1名照顧者之限制：

（一） 未成年（<20歲）。

（二） ≧65歲以上長者。

（三） 身心障礙者。

（四） 身心失能者。

（五） 重大傷病者。

（六） 孕婦懷孕第三孕期（第29週（含）以上）或其他經醫師評估懷孕期間需有人陪伴或照顧。

（七） 因傷害或疾病，生活無法自理。

（八） 其他經地方政府評估同意之情形。

Q9.若在家中進行居家檢疫，同戶內有非居家檢疫者，是否有違反規定？

A9:如果您同戶內有「非居家檢疫者」，且您不屬於需要被照顧之居家檢疫對象，即違反傳染病防治法第58條規定。