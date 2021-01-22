疫情急！本土與境外移入確診兩頭燒

院內感染如滾雪球 本土確診再+2

衛福部長陳時中22日宣布，國內新增2例本土COVID-19確定病例，其中1人為案852曾照護之住院病患（案881），1人為該病患之同住家人(案882)。累計全台共881例確診。

指揮中心表示，案881為本國籍90多歲男性，今(2021)年1月上旬因其他疾病住院，1月11日採檢結果為陰性，1月11日至14日間由案852負責照護，1月15日出院後返家，因案852確診，於16日匡列為接觸者並居家隔離，21日因其他病症由衛生單位安排就醫，經檢查發現有發燒、肺浸潤等情形，由醫院採檢後收治住院隔離，於今日確診。

指揮中心指出，案881之同住家人共3人，其中2人為個案之主要照顧者，先前已列為案852之接觸者，並曾於1月17日採檢，結果為陰性，目前無症狀，持續居家隔離中；另1人無症狀，於案881住院至出院返家期間負責煮食及送餐，昨(21)日進行接觸者採檢，因檢出陽性於今日確診(案882，60多歲女性)，衛生單位已啟動疫情調查及防治作為。

指揮中心統計，截至目前國內累計142,424例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含139,699例排除)，其中881例確診，分別為774例境外移入，68例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、777人解除隔離、97人住院隔離中。

境外移入不停歇 新增6例確診境外移入不停歇 新增6例確診

衛福部長陳時中22日公布，國內新增6例境外移入COVID-19確定病例，分別自喀麥隆、印尼及菲律賓入境。

指揮中心表示，案875為喀麥隆籍30多歲男性，於臺灣工作，去(2020)年12月上旬曾返回喀麥隆，今(2021)年1月5日再次來臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，迄今無症狀。個案因預定返回職場工作，於1月20日檢疫期滿後自費採檢，於今日確診。由於個案無症狀，且檢疫期滿後至住院隔離前之接觸者均有適當防護，故無匡列接觸者。

案876為本國籍20多歲男性，去年8月至印尼工作，今年1月1日起陸續出現喉嚨痛、嗅味覺異常症狀，僅自行服藥未就醫；個案於1月19日返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時主動告知有症狀，於機場接受採檢，並於今日確診。已掌握個案同班機前後二排座位旅客共8人，列居家隔離，機組員9人因有適當防護，列自主健康管理。

案877、878、879、880皆為男性漁工，其中3人為印尼籍(案877、879、880)，1人為菲律賓籍(案878)，年齡介於20多歲至30多歲，今年1月7日來臺工作，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，迄今均無症狀；4人於1月20日接受檢疫期滿前採檢，並於今日確診。由於個案無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

5項管制因應院內感染 出院病人健保卡將註記

因應衛福部桃園醫院院內感染群聚事件，衛福部長陳時中22日再度宣布，新增五項管制措施，其中包含對於出院病人的健保卡予以註記。

第一，門診降載，考量診療必要性及延續性，僅提供複診病人服務。另針對住院病人清空部分，出院或轉院之病人列為居家隔離對象，轉院後須住專責病房，14天隔離期滿或移出前須再次採檢；出院者須居家隔離14天，期滿安排採檢。

第二，將針對1月6日至1月19日由綠區出院病人於健保卡註記為「自主健康管理」專案對象，提醒醫療機構注意詢問接觸史，提供適切之醫療服務，並將提供診治醫療機構防疫獎勵，「不得無故拒診！」

如需轉診採檢，請開立電子轉診單並通知當地衛生局。指揮中心將另針對協助收治或診治部立桃園醫院轉出病人之醫療機構，其相關照護之醫事人員，依獎勵要點發予津貼，醫療機構則發予獎勵金。

第三，醫院清空後改善措施，繼續收治病人及執行照護之醫事人員，依據「嚴重特殊傳染性肺炎醫療照護及防治發給補助津貼及獎勵要點」規定，核發人員津貼；另該醫院內配合指揮中心啟動「院內感控改善方案」，所需經費由特別預算支應。

第四，醫院自1月12日起住院病人只出不進，適用「衛生福利部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響醫療(事)機構住宿式機構藥商補償紓困辦法」申請補償。

第五，醫院應持續落實動線管制，人員不跨區移動，強化環境清消等感染管制措施。

陳時中並再次呼籲，民眾進入醫療機構應全程佩戴口罩，遵循呼吸道衛生與咳嗽禮節，並於進出醫療機構時落實手部衛生。

另請盡量避免不必要的陪病或探病，建議以視訊或電話方式替代實地探視，如需提供病人物品，建議可交付予醫院轉交；若仍有實地探視之需要，應配合實聯制登記及院方相關管理措施。

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