國輪挺國貨！交通部設窗口處理海運缺櫃

針對缺櫃問題 交通部國際海運平穩工作小組執行國輪挺國貨措施

交通部政務次長王國才22日指出，針對貨櫃船運市場嚴重缺櫃問題，交通部已成立「國際海運平穩工作小組」，並設置「國際海運運輸平穩專區」，在「國輪挺國貨」原則下，積極協調國籍航商依需求調度船舶與艙位，就熱門航線增開加班船及增加艙位供給，協助商品順利出口，並加速新船投運期程，以提供更充足的運能。

王國才說明，近期國際海運市場受此波疫情影響出現巨大變化，不僅貨櫃運輸因全球消費型態改變造成需求暴增，衍生之缺工問題更造成港口塞港、船期延誤，以及貨櫃周轉率下降等現象，交通部林佳龍部長早在2020年11月即超前部署，責成航港局密切關注積極因應，並請王國材政務次長迅速召集航政司、航港局等相關單位研商因應對策，航港局邀集經濟部及農委會等相關單位跨部會成立「國際海運平穩工作小組」，並設置「國際海運運輸平穩專區」，提供國內進出口業者艙位、運價資訊，相關辦理情形並已於近日向行政院李孟諺秘書長完整報告。

王國材親自召開因應對策研商會議，以及航港局葉協隆局長主持兩次國際海運平穩工作小組會議，密集與相關產業公協會及國籍航商檢討，針對缺櫃問題，目前已採取4大因應措施協助我國業者穩定進出口作業，其中首要措施即是透過相關產業公協會彙整盤點急需出口的商品需求，在「國輪挺國貨」原則下，積極協調國籍航商依需求調度船舶與艙位，就熱門航線增開加班船及增加艙位供給，航港局派專人協助取櫃，儘力媒合艙位與空櫃，協助商品順利出口，並加速新船投運期程，以提供更充足的運能。

其次由臺灣港務公司強化我國各國際商港的船席調度與作業效率，穩固船期及加速貨品裝卸，並由航港局協調部分業者調整貨品包裝與運送方式，改以散雜貨輪載運。另航港局為利積極協助進出口業者順利訂艙出口，已於官網設置「國際海運運輸平穩專區」，將加船、加班、加艙、船期、運價趨勢及諮詢窗口等資訊公開。

部分產業工會於航港局1月19日召開的第二次工作小組表示，由於航商已有加開船班，近兩週艙位已有紓解，顯示相關措施已具初步成效，航港局也有專人協助業者取櫃。

鑑於全球海運市場的供需仍未回穩，交通部仍將持續關注因應，近期航港局並將針對業者反映的危險品、特殊規格機械設備，以及民生大宗物資，協調貨櫃及散裝航商協助運送，全力協助國內產業度過全球缺艙缺櫃難關，以確保我國進出口作業順暢，維持臺灣國際貿易競爭力與經濟成長動能。

（工商時報 張佩芬）

海運缺櫃 交通部設窗口「專人協調」

交通部22日表示，近期國際海運市場受此波疫情影響出現巨大變化，不僅貨櫃運輸因全球消費型態改變造成需求暴增，衍生之缺工問題更造成港口塞港、船期延誤，以及貨櫃周轉率下降等現象，部長林佳龍部長2020年11月已先責成航港局密切關注積極因應，並請政次王國材召集航政司、航港局等相關單位研商因應對策。

交通部指出，針對缺櫃問題，由王國材召開因應對策研商會議，以及航港局長葉協隆主持2次國際海運平穩工作小組會議，密集與相關產業公協會及國籍航商檢討，目前已採取4大因應措施協助我國業者穩定進出口作業。

第一，由航港局出面，邀集經濟部及農委會等相關單位跨部會成立「國際海運平穩工作小組」，跨部會專案協調。

第二，透過產業公協會彙整盤點急需出口的商品需求，在「國輪挺國貨」原則下，積極協調國籍航商（陽明、長榮、萬海、德翔）依需求調度船舶與艙位，針對熱門航線，增開加班船及增加艙位供給，協助商品順利出口，並加速新船投運期程，以提供更充足的運能。

第三，由台灣港務公司強化我國各國際商港的船席調度與作業效率，穩固船期及加速貨品裝卸，並由航港局協調部分業者調整貨品包裝與運送方式，改以散雜貨輪載運。

第四，航港局特別在官網設置「國際海運運輸平穩專區」，將加船、加班、加艙、船期、運價趨勢及諮詢窗口等資訊公開，且每週更新。

交通部特別提到，該專區也附上專門諮詢窗口，由航港局北、中、南、東部的「航務中心監理科」，各派一名專人專門接聽電話，業者有需求可即時致電反應，等於是缺船、缺櫃，有交通部來幫忙協調找船、找櫃！交通部航港局「國際海運運輸平穩專區」

交通部也提到，部分產業工會已在19日的工作小組會議時回報，由於航商已有加開船班，近兩週艙位已有紓解，顯示相關措施已具初步成效。

交通部強調，仍將持續關注因應海運市場的供需問題，近期航港局並將針對業者反映的危險品、特殊規格機械設備，以及民生大宗物資，協調貨櫃及散裝航商協助運送，全力協助國內產業度過全球缺艙缺櫃難關，確保我國進出口作業順暢，維持臺灣國際貿易競爭力與經濟成長動能。

（工商時報 郭建志）