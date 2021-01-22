桃園率先加碼電動機車補助 最高上看1.9萬

車輛電動化已成為國際趨勢，各國紛紛制定電動化政策，眾多汽車大廠也陸續搶先發表電動車款。而以智慧城市為發展願景的桃園，今年率先公布初擬的2021年電動機車補助新方案，欲購買電動機車者可獲得補助4,000元，而汰舊換新電動機車則最高可補助9,000元；若是再結合中央補助內容，市民購入電動機車最高補助可達19,000元！

通常電動機車補助方案一釋出，皆能有效加速汰換新購的速度，對於桃園來說，還能體現智慧城市發展的願景，因此，在呼應中央汰舊換新機車政策之下，桃園領先六都率先擬定2021年電動機車補助方案，汰舊換購電動機車最高補助9,000元、新購電動機車最高補助4,000元。若是此草擬法案正式通過，再結合中央政府的補助，包含環保署補助3,000元、工業局補助7,000元、桃園市環保局補助9,000元，以上補助全部加總最高可補助1,9000元，對消費者來說真的省很大！

若是要直接新購電動機車，加上工業局補助的7,000元，以及桃園市環保局補助4,000元，總共能獲得11,000元的補助；汰舊換購燃油車則是環保署補助3,000、桃園市環保局3,000元，加總僅有6,000元的補助。兩者相較之下，汰舊換購電動機車比直接換購燃油車額外增加13,000元；若此方案可於農曆年前通過，將為桃園市催出一波年前購車潮。

而同樣積極發展電動載具的台北市，繼桃園市吹響2021補助號角之後，也將跟進；台北市長柯文哲日前即表明，不僅要重新恢復新購電動機車補助，在汰舊換新電動機車補助的部分，極有可能加碼向桃園市最高補助9,000元看齊，甚至超越桃園市。雖然台北市與桃園市補助方案目前仍處初擬階段，但看好2021年電動機車的市場趨勢，一般預料，其他四都也極有可能加入這場補助大戰，共同營造更友善的電動機車購車市場與環境，並加速民眾接軌電動機車的使用習慣。（中時新聞網 陳彥文）

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