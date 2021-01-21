受污土地種電 研擬鬆綁

為使污染土地多元化利用，環保署於21日公布修正「受污染土地設置太陽光電設施審查作業原則」，將污染改善中及改善完成污染土地納入光電種電適用範圍，預計逾600公頃污染土地可做設置太陽光電使用。

總統蔡英文21日接見太陽光電發展系統公會幹部時表示，政府正推動屋頂、漁電共生專案，希望讓國內太陽光電朝「多元複合利用」方向發展；她說，提升再生能源不但符合國際潮流，更可幫助台灣打進蘋果、微軟、亞馬遜、Facebook等綠電供應鏈，讓台灣在這波供應鏈重組過程把握住關鍵位置。

環保署本次修正行政命令，鬆綁受污染土地可種光電，據環保署統計，正在列管進行污染改善中土地約41公頃，已完成改善565公頃，總計超過600公頃土地未來可設置太陽光電設備，這些土地以彰化最多，其餘桃園市、新竹市、台中市都有。

環保署說，只要由申請者取得土地所有人同意後，向地方環保機關提出申請文件，並確保污染改善不受太陽光電設施設置作業影響。同時並要求申請者與地方政府簽訂行政契約，繳還相關代為支應改善費用，確認雙方權利義務與土地所有人權益，由申請者管理環境，保障土地資源不受污染，以永續經營方式發展綠電。

這次作業原則修正也明確定義，受污染土地及農業用地兩項名稱，只要是完成除污農地，農民可以恢復耕作，且若開發商想要進行地面型太陽光電設備裝置，同樣須取得地主農民同意。此外，蔡英文21日也提到，有些光電案場遇到比較複雜程序，需跨部會協調，已請政院副院長沈榮津成立「太陽光電專案推動小組」，協調、解決問題。政府近期已盤點公告「漁電共生先行區」土地，排除有爭議區域，並簡化申請程序。