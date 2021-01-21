王美花：將祭租稅優惠 爭取外商設營運總部

經長王美花表示，經濟部招商投資已經「做出口碑」，投資台灣三大方案今年底落實金額將超過1兆元。她並透露，財經兩部最近達成共識，將祭出租稅優惠，放寬利潤率計算方式，吸引外商來台設立營運總部，同時今年「cook」一些招商投資大案子，有關循環經濟產業國內外廠商合作大案將落腳桃園，很快可對外宣布。

王美花強調，今年民間重大投資案招商，主要目標放在半導體、資通訊（ICT）、5G、AI等重點，綠能離岸風電也會持續加碼投資，「幾乎每周都開會緊盯招商進度」，她都親自跳下來協商，近期和桃園市長鄭文燦協商一個和循環經濟有關的案子，有外商也有本國廠商參與投資，因涉及地方政府、中央政府規定，成案後會對外說明。

去年台灣防疫有成，經濟活動可正常運作是世界有目共睹的，王美花透露，這些外商都提到想要在台灣設置研發中心，這會讓台灣人才持續進步，對台灣非常有幫助。

王美花並表示，外商來台設立營運總部，常認為財政部對利潤率的計算方式和其他國家差異很大，有非常多規定，因此選擇亞洲其他國家，經濟部因此最近和財政部協商有了重大結果，將放寬利潤率計算方式，很快就會對外說明，她透露，這項租稅優惠方式一旦放寬，將適合所有外商來台，有助提升設立營運總部誘因。

此外，投資台灣三大方案至今帶動1.18兆元投資，落實金額已達6,322億元，王美花說，預計今年底投資落實會超過1兆元，很多廠都在擴廠興建，且會在今年完成。很多台資大廠前二年已陸續申請回台，在中美貿易戰摩擦下，重大投資「領頭羊該回來都已回來了」，加碼投資還有約40～50件在排隊，大多是台商回台第二階段，或第二層供應鏈跟著回來加碼投資，相對金額比較小。