換發數位身分證暫停 政院要訂專法管理

行政院今日決議，以專法來規範換發數位身分證，取得社會共識後，再依法辦理。

內政部表示，107年12月27日國發會於行政院報告規劃並經院會決議，揭示數位身分證是智慧政府基礎架構，並請內政部妥善規劃於2020年全面換發。

為提升國民身分證的防偽功能、符合國際趨勢、順應數位化潮流，本部朝向強化防偽、資訊自主、保護隱私、便利生活等進行規劃，於108年完成新一代國民身分證換發計畫，並且於109年底已完成法規訂修、系統建置、製卡場域設置等整備作業。

內政部另表示，由於社會上對於數位身分證在資安及隱私保護方面多有建言，並建議制定專法，以保障民眾權益。為回應社會各界的期待，決定先暫停數位身分識別證之換發作業，於訂定專法，取得社會共識後，再依法辦理。

數位身分證爭議不斷 行政院拍板暫停換發

行政院會今天決議，先暫停數位身分證換發作業，訂定專法、取得社會共識後，再依法辦理。

內政部上午在行政院會報告「新式身分證換發檢討評估」。

內政部表示，由於社會上對於數位身分證在資安及隱私保護方面多有建言，並建議制定專法，以保障民眾權益。為回應社會各界的期待，決定先暫停數位身分識別證的換發作業，在訂定專法，取得社會共識後，再依法辦理。

(中央社)