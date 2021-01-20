本土疫情升溫 迪化街年貨大街喊停

衛福部長陳時中20日說，國內新增1例本土確診，為染疫護理師的祖母，建議民眾「這段期間儘量避免大區域移動」，口罩須戴好戴滿，且隨身攜帶酒精並消毒。台北市長柯文哲更宣布，取消台北迪化街年貨大街實體活動，而台北燈節活動則延後舉辦。

柯文哲20日召開記者會表示，現階段不適合舉辦大規模的群聚活動，因此決議取消年貨大街的實體活動，而台北燈節延後舉辦。這主要是考量到跨年活動是一晚只在一個廣場舉行，但是燈節卻是長達10天，場地範圍幾乎是半個萬華區，規模完全不同，因此等疫情和緩點，例如中秋節再把燈具拿出來。

陳時中說，衛福部立桃園醫院的感染事件再新增1例確診，累計有2名醫師、4位護理人員、1名外籍看護、3名醫護家人染疫。而案863、864及865一家三口的家庭群聚，指揮中心也公布其足跡，均在桃園市桃園區，包含廣德海鮮餐廳、桃園南門市場、台北大腸蚵仔麵線、福隆、一品金湯豆漿王、摩斯漢堡桃捷A7店、麥當勞桃園三民店。

鑑於疫情升溫，陳時中也下令全國醫療院所門禁升級，訪客探病時段每日縮減剩一個時段，且每位病人的訪客至多2名，陪病者（含照顧服務員）以一名為原則。入院採實聯制登記，若是居家隔離／檢疫及自主健康管理者，勿至醫院陪病或探病。

陳時中說，目前感染源都清楚，故秋冬專案尚不會升級，也不會禁賣高鐵自由座車票，但建議「這段期間儘量避免大區域移動」，在公共場所口罩須戴好戴滿，且隨身攜帶酒精，事前事後消毒，並建議大型活動停辦、延期。至於案864是某會計事務所同仁非同住但短暫接觸的親屬，指揮中心說，他已採檢且居家隔離中，不算確診者，小心即可，請民眾別太驚慌。

疫情擴大，除了大甲鎮瀾宮宣布取消除夕搶頭香，內政部長徐國勇也決定，盼宮廟在春節期間取消大型宗教活動，內政部將發文請各宗教團體能考量疫情升溫，延緩或取消大型活動，另也會提醒指標型的大型宮廟，主因是去年各宮廟都配合防疫政策，陸續停止或縮小遶境規模，成效不錯。

指揮中心副指揮官陳宗彥也提到，台灣受邀參加帛琉總統就職典禮，是唯一受邀的國家，特使團回台將採「5天加強版自主管理，採檢陰性後接續進行9天自主健康管理」，若進行順利，該檢疫模式將可擴大適用到與帛琉其他領域的往來。