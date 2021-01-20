看護感染源遭疑 黃立民：恐有另一傳播鏈

桃園部立醫院感染群聚的越南籍看護（案869），原本感染源不明，但中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，經進一步調查發現，第一位確診的住院醫師838案，「有次經過病房，剛好看護的雇主發生緊急事件，因此臨時協助執行抽肋膜積水」，過程約16分鐘，因此研判就是醫師傳染給她。但專家質疑，抽胸水需一名以上的護理師協助，為何只有一名看護確診？近距離接觸的雇主風險更高才對。應持續調查看護社區的接觸者，避免疫情擴大到社區。

指揮中心表示，該看護並非醫院聘僱的流動型看護，於雇主住院期間均在院內。1月7日案838（我國首例染疫醫師）曾至病房為其雇主治療，13日雇主出院後，仍持續於雇主家中照顧雇主，未外出且無其他人來訪，16日陸續出現痠痛、全身倦怠及咳嗽症狀，18日由雇主家人帶至醫院採檢才確診。

指揮中心已針對案869匡列個案接觸者共8人，包括雇主、雇主之同住及非同住家人，其中5人已安排居家隔離，包含雇主在內目前採檢中。

原先指揮中心公布，住院醫師案838都在部桃ICU和7樓走動，外界質疑，該醫師怎會到院內9樓接觸案869？陳時中表示，案838是住院醫師，足跡廣，雖沒負責9B病人，有次經過時，遇到9B病人相對緊急，所以請他幫忙處理抽胸水，因案869在一旁，所以研判是這樣被傳染。

發言人莊人祥進一步表示，案869的雇主並非確診患者，目前正在採檢中。由於案838當時是經過病房時，被臨時叫去治療案869的雇主，但該病房並非他負責的區域，也並非原有業務，所以當時在疫調時，案838並不記得有這件事，是看護出現症狀後才回溯到這段接觸史，而處理抽胸水時間共約16分鐘。

感染科權威，台大兒童醫院院長黃立民表示，抽胸水一般流程主要由一位以上的護理師在旁協助，執行的醫生必須全程配戴口罩、手套，且拉起隔離的簾子，並維持一公尺的無菌區域，不過看護可以在一旁協助，只要不要踏入隔離區域即可。

「但若16分鐘就可以讓看護感染，那協助的護理師、患者雇主本人，感染的危險性都一樣大，為何只有看護感染？」尤其雇主是高齡者，被感染的風險更大才對。

黃立民認為，看護感染恐怕是另一條傳播鏈，建議要對其社區接觸者調查採檢，不應預設就是醫院感染立場，避免是另一條傳播鏈讓病毒走入社區。（中時 鄭郁蓁）

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